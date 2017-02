Chủ tịch CLB Long An tâm tư sau “trò hề” khiến bóng đá VN xấu xí

Hôm nay (21/2), ông Võ Thành Nhiệm chính thức nộp đơn từ chức Chủ tịch CLB Long An và vẫn nhiều trăn trở về sự cố "có một không hai" của đội nhà.

Thứ Ba, ngày 21/02/2017 06:44 AM (GMT+7)

Video ông Võ Thành Nhiệm và các bên phản ứng sau sự cố (nguồn VTV):

Sau những “trò hề” của cầu thủ Long An trên sân Thống Nhất ở trận đấu với CLB TP HCM tối 19/2, ông Võ Thành Nhiệm – chủ tịch CLB Long An đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ, Ban tổ chức giải, VPF và VFF. Đặc biệt, chủ tịch CLB Long An đã xin từ chức sau các tình huống làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh V-League, bóng đá Việt Nam.

Ông Võ Thành Nhiệm bắt tay Công Vinh

Tối 20/2, tức 24h sau những gì diễn ra trên sân Thống Nhất, ông Võ Thành Nhiệm – em trai của ông Võ Quốc Thắng, chủ tịch VPF đã chủ động gọi điện cho chúng tôi để trải lòng về quyết định xin từ chức Chủ tịch CLB Long An. Dưới đây là nội dung cuộc trao đổi của chúng tôi với ông Võ Thành Nhiệm:

* Được biết chiều 20/2 ông đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Long An, liệu sự cố của CLB Long An sẽ được xử lý theo hướng nào?

Thông tin đầy tai tiếng sau trận đấu với CLB TP HCM đã đến với lãnh đạo tỉnh. Lãnh đạo tỉnh Long An chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Long An có cuộc họp khẩn với CLB để có báo cáo. Chiều 20/2, Ban lãnh đạo CLB, Ban huấn luyện có cuộc họp với Ban giám đốc Sở, giải trình sự việc.

Rõ ràng, hành động của cầu thủ Long An không thể chấp nhận được. Với vai trò chủ tịch CLB, tôi đã nhận mọi khuyết điểm. Lãnh đạo Sở phê bình khiển trách chúng tôi. Chúng tôi được chỉ đạo phải rút kinh nghiệm để xây dựng lại hình ảnh bóng đá Long An.

* Việc ông muốn từ chức Chủ tịch CLB Long An được xem là bất ngờ, ông có thể chia sẻ thêm về quyết định này?

Với vai trò người đứng đầu CLB nhưng tôi đã không thể quản lý được cầu thủ của mình, để xảy ra những hành động phi thể thao, đáng xấu hổ của bóng đá Việt Nam nên tôi là người phải chịu mọi trách nhiệm.

Bản thân tôi cùng Ban huấn luyện CLB Long An ban đầu cũng có phản ứng quyết liệt với trọng tài về 2 quả phạt đền. Sau đó, trọng tài không thay đổi quyết định, chúng tôi đã động viên cầu thủ Long An vào sân thi đấu.

Còn hành vi quay lưng lại của thủ môn Minh Nhựt, hành động “diễn trò” đứng im của các cầu thủ Long An thực sự khiến tôi bất ngờ. Tôi hay các thành viên Ban huấn luyện không ai chỉ đạo các cầu thủ Long An làm chuyện đó.

Hôm nay, ông Võ Thành Nhiệm sẽ có mặt ở Hà Nội để giải trình sự việc với VPF

* Khi mà VFF, VPF chưa ra án kỷ luật với CLB Long An, tại sao ông lại “bỏ” đội bóng ở giai đoạn khó khăn này?

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đá Long An còn nhiều người chứ không chỉ riêng tôi. Có thể sau khi tôi nghỉ, Hội đồng quản trị công ty sẽ họp để đưa người khác lên thay thế. Hoặc CLB có thể thuê người bên ngoài nắm giữ vị trí chủ tịch CLB. Trường hợp xấu nhất, có thể tôi vẫn ở lại làm chủ tịch CLB Long An. Nhưng tôi cũng cần nhấn mạnh rằng, tôi chỉ ở lại 1-2 tuần để công ty tìm được người khác thay thế.

Thực sự, từ khi thành lập Công ty cổ phần bóng đá Long An tới giờ, bản thân tôi lãnh đạo CLB mùa giải 2016 không đạt được thành tích, CLB rất vất vả trong cuộc đua trụ hạng ở V-League 2017. Năm nay, kể từ đầu mùa bóng đến giờ thành tích của CLB không mấy khả quan.

Đặc biệt nghiêm trọng nhất là việc tôi để xảy ra một sự cố khiến hình ảnh bóng đá Việt Nam cực xấu trong mắt người hâm mộ, bạn bè quốc tế. Hình ảnh bóng đá Long An cũng bị ảnh hưởng. Với tư cách người đứng đầu đội bóng, tôi nhận mọi trách nhiệm, tất cả lỗi thuộc về tôi và tôi nên từ chức là hợp lý nhất.​

* Quyết định từ chức Chủ tịch CLB Long An của ông có chịu sức ép từ ai?

Không. Năm vừa rồi tôi làm không được việc, sự việc vừa qua đã chỉ đạo cầu thủ mà cầu thủ không tuân thủ, không ý thức được hết những hậu quả về việc phản ứng trọng tài. Đầu mùa giải tôi đã nhấn mạnh rằng nếu trọng tài trên sân dù có thổi ép như thế nào cũng phải tuân thủ luật chơi, quy chế bóng đá Việt Nam.

Cầu thủ phản ứng như vậy, chỉ đạo cầu thủ không nghe nên tôi thấy có làm tiếp cũng không chỉ đạo được nữa. Hơn nữa, CLB Long An đã gây nên hình ảnh không đẹp với bóng đá Việt Nam nên rất lấy làm tiếc. Một lần nữa tôi xin lỗi người hâm mộ, lãnh đạo VFF, VPF, tôi thành thật xin lỗi. Tôi không hề muốn chuyện đó xảy ra. Trong 1 phút cầu thủ đứng im cho CLB TP HCM ghi 2 bàn thì có cách nào mà tôi chỉ đạo được.

Sáng 21/2, ông Nhiệm chính thức gửi đơn từ chức lên Hội đồng quản trị. Dự kiến sau đó, Hội đồng quản trị công ty cũng có cuộc họp khẩn để quyết định đồng ý cho ông nghỉ hay không. Chiều 21/1, bầu Nhiệm sẽ bay ra Hà Nội để họp, nhận khuyết điểm với lãnh đạo VPF sau những tình huống đáng xấu hổ kể trên.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi.