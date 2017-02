Cầu thủ nước ngoài vĩ đại nhất NHA: Ronaldo vượt hết huyền thoại Thứ Bảy, ngày 11/02/2017 14:50 PM (GMT+7) Premier League 2016 - 2017, Manchester United Sự kiện: Cristiano Ronaldo Tạp chí bóng đá danh tiếng Four Four Two vừa bình chọn ra 100 cái tên cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất mọi thời đại trong lịch sử Premier League. Và Ronaldo đã trở thành cầu thủ số 1, vượt qua những tên tuổi như Henry, Cantona hay Bergkamp.

Vung 100 triệu bảng, Man City phá ngang Messi - Barca La Liga trước vòng 22: Chiếc lò xo Real - Ronaldo Ronaldo diện trang phục lạ, quậy tung trường học con trai Video những khoảnh khắc của Ronaldo bên đường pitch tại Euro 2016 (Clip theo VTV) Có rất nhiều những ngôi sao bóng đá quốc tế hàng đầu đã đến và tạo nên sự kịch tính và sức hấp dẫn hàng đầu cho kỷ nguyên Premier League. Để trở thành cầu thủ số 1 trong số họ, phải là một cái tên thực sự đặc biệt. Đã có những người vô cùng xuất sắc nhưng sự nghiệp của họ hoặc chưa diễn ra đúng thời điểm, hoặc những thành công của họ chưa được trọn vẹn, hoặc một số lại nổi tiếng kèm cả những hình ảnh không mấy tích cực trên sân cỏ. Chỉ có một cái tên hội tụ đủ mọi yếu tố làm nên tên tuổi, tài năng, tính cách, sự nghiệp trọn vẹn nhất, đáng nể nhất. Không ai khác, chính là Cristiano Ronaldo. Ronaldo xứng đáng hơn tất cả Từ một cậu bé tại Man Utd trở thành một người đàn ông Rio Ferdinand đã giãi bày những câu chuyện liên quan đến Ronaldo của Man Utd, một Ronaldo đã giúp MU mở rộng danh tiếng trên toàn thế giới của mình trong khởi đầu của thời đại bùng nổ công nghệ thông tin và truyền thông toàn cầu: Đem về cho MU những chức vô địch Premier League và Champions League, để rồi giành được ngôi vị Quả bóng vàng đầu tiên, Ronaldo đã cho thấy mình xứng đáng có một phần trang trọng trong lịch sử của giải đấu hàng đầu nước Anh. Ferdinand nói về khởi đầu của Ronaldo ở MU: “Chúng tôi đều 100% cho rằng rồi cậu ấy sẽ trở thành siêu sao của bóng đá thế giới, chỉ là vấn đề thời gian và liệu cậu ấy tiến nhanh đến mức độ nào mà thôi Ronaldo đã đi đúng hướng trên con đường thành công ngay từ ngày khoác áo Sporting Lisbon Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hàng năm? Chẳng có nghi ngờ gì cả, dù cậu ấy chỉ mới đến đây từ Sporting vào năm 2003. Bạn có thể thấy rất nhiều những tài năng tương tự, khác biệt ở đây chỉ là dọ nhận ra và chớp được thời cơ để đưa ra những quyết định trên sân, khi nào chuyền bóng, khi nào sút bóng. Đó sẽ là căn cứ để bạn biết được tương lai của cầu thủ đó. Khi đó mọi chuyện cứ như được sắp đặt để cậu ấy vượt qua bằng sự nỗ lực của mình. Rất nhiều lần, đặc biệt là trong những năm đầu tiên, Cristiano có đôi chút xấu hổ về việc ở lại tập thêm những bài tập. Cậu ấy chọn cách đem theo một rổ bóng và tìm một góc khác để tập thêm những pha đảo chân và kỹ năng sút bóng, đeo theo những quả tạ chân vào đầu gối. Các đồng đội dần coi đó là một thói quen. “Ronaldo lại đem đống bóng của cậu ta đi nữa kìa” đó là điều mà người khác nói, nhưng Ronaldo có tầm nhìn, cậu ta biết ý nghĩa từng bước chân nhỏ mà mình đang đi hướng tới đâu. Không hề có chút may mắn nào về vị trí hiện tại của cậu ấy." Từ kẻ thích trình diễn đến siêu sao sân cỏ "Cậu ấy thích chơi tự do khi cậu ấy mới đến, thích vượt qua tất cả đối thủ và khiến họ trông thật ngu ngốc, trình diễn những kỹ năng, đánh bại đối thủ thêm nhiều lần nữa. Đến cả Gary Neville cũng từng là nạn nhân của cậu ấy, và cả Phil nữa. Ronaldo làm thế liên tục mà không chán. Và cũng đến lúc Ronaldo cần những bài học, cậu ấy cần hiểu đôi khi giải thoát cho quả bóng đúng lúc là điều cần thiết. Và càu thủ giỏi nhất học hỏi mọi điều nhanh hơn bất cứ ai. Bước ngoặt của Ronaldo đến trong mùa giải 2005-06 khi liên tục phải nghe những tiếng la ó từ các khán đài, nhưng Ronaldo khá ương ngạnh: “Tôi chỉ đảo chân thôi mà!” Nhưng rồi những bàn thắng và những đường kiến tạo đã khiến cậu đắm say hơn, cậu trở thành người hùng có thể thay đổi trận đấu, hơn là một kẻ chỉ biết biểu diễn. Cậu ấy định đoạt được những trận đấu và đó là lúc mà sự trưởng thành đến. Đến lúc đó, bạn thực sự hạnh phúc vì có cậu ấy trong đội. Cậu ấy ghi bàn mỗi khi cần, bàn thắng trong trận chung kết Champions League, bàn thắng từ chấm penalty. Bạn không thể trở thành số 1 trong môn thể thao của mình nếu không tạo nên những khoảnh khắc quan trọng." Henry và Bergkamp (về sau) đều thiếu một chút hoàn hảo trong thành công Henry và Bergkamp về thứ 2 và thứ 4 trong danh sách này. Nếu họ cùng Arsenal chinh phục được Champions League và có được những danh hiệu cá nhân hàng đầu, nếu Cantona (đứng thứ 3) không có những vết nhơ về đạo đức trong sự nghiệp, mọi chuyện có thể sẽ khác. Ronaldo chính xác là cái tên mẫu mực và hoàn hảo nhất xứng đáng để được tôn vinh, Four Four Two tin vào điều đó và nếu là một CĐV lâu năm và công tâm của Premier League , bạn cũng sẽ tin vào điều đó.

Theo Thế Anh (tổng hợp Four Four Two) (Khám Phá)

ad zone of 24h

VIDEO CHỌN LỌC

ad zone of 24h

XEM VIDEO KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC

ad zone of 24h

Thông tin doanh nghiệp