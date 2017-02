Thủ môn Long An bị ra đường lái taxi, vợ hoang mang

Sự kiện: Đội Long An phản ứng trọng tài đầy kỳ lạ

Thứ Tư, ngày 22/02/2017 11:08 AM (GMT+7)

Video thủ môn Minh Nhựt xin tha thứ:

Sau khi VFF chính thức công bố án phạt cấm thi đấu 2 năm kèm số tiền phạt 10 triệu đồng, thủ môn Nguyễn Minh Nhựt của CLB Long An – người được cho là một trong những nhân vật chính của những “trò hề” ở trận TP HCM – Long An thuộc vòng 6 V-League 2017, đã có rất nhiều những chia sẻ với giới truyền thông về mức án phạt dành cho mình lẫn đồng đội, lãnh đạo CLB Long An.

Minh Nhựt nhận án phạt nặng từ VFF

Theo Minh Nhựt, án phạt cấm tham gia hoạt động bóng đá trong 2 năm dành cho anh là quá nặng, khiến bản thân “chới với” không biết làm gì khi mà sự nghiệp dường như đã ở giai đoạn cuối (năm nay Minh Nhựt 31 tuổi). “Thế này thì giết tôi đi còn hơn. Tôi ký hợp đồng với CLB Long An có 1 năm. Nhưng giờ bị cấm thi đấu 2 năm rồi tôi không biết sau án phạt có CLB nào dám nhận tôi nữa. Thực sự, tôi choáng váng không biết làm gì vào lúc này”, Minh Nhựt nói.

Tuy nhiên, chia sẻ với truyền thông nhiều là vậy nhưng Minh Nhựt lại “không dám” chia sẻ án phạt “rúng động” làng bóng đá Việt Nam kể trên của mình với những người thân trong gia đình, nhất là cô vợ Hà Thị Tuyết Oanh đang ở nhà nuôi con nhỏ. Hiện tại, Minh Nhựt đang rất hoang mang và không muốn vợ cùng những người thân trong gia đình lo lắng khi anh đang là tâm điểm của dư luận.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Hà Thị Tuyết Oanh – vợ của thủ môn CLB Long An cho biết đến sáng nay chị mới biết tin chồng mình bị cấm thi đấu 2 năm thông qua báo chí: “Sáng nay đi làm, tôi đang làm thì có người thân gửi tin nhắn cho tôi về việc truyền thông đưa tin anh Nhựt bị cấm thi đấu 2 năm. Chứ từ tối qua đến giờ tôi chưa hay tin gì cả, anh Nhựt có lẽ không muốn tôi buồn, lo lắng nên anh ấy giấu…”

Nghe tin chồng lĩnh mức án phạt chưa từng có trong làng bóng Việt Nam, cũng như cảm xúc của Minh Nhựt, chị Oanh hết sức “bàng hoàng” đến mức không thể tiếp tục làm việc được nữa. Bất ngờ và hoang mang cũng phải, khi theo chia sẻ, gia cảnh nhà thủ môn Minh Nhựt có thể sẽ hết sức khó khăn nếu cầu thủ sinh năm 1986 này không thể tiếp tục sự nghiệp đá bóng.

Chị Oanh chia sẻ: “Anh Nhựt là trụ cột gia đình, một mình anh ấy đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà. Bao năm nay anh ấy đi đá bóng, lương mỗi tháng hơn 20 triệu nhưng thực sự hai vợ chồng tôi chẳng để dành được bao nhiêu. Vì công việc của tôi không ổn định. Thỉnh thoảng, các dì của tôi có nhận nấu đồ ăn cho đám thì tôi được theo phụ việc thôi.

Vợ chồng Minh Nhựt bối rối không biết làm gì sau khi bị cấm thi đấu 2 năm

Tiền lương của anh Nhựt nuôi gia đình tháng nào hết tháng đó, do anh ấy còn phải gửi tiền về quê để mẹ chạy thận hơn 10 triệu/tháng. Rồi chúng tôi nuôi 2 con nhỏ (một con 5 tuổi và một con 17 tháng tuổi) một tháng không biết bao nhiêu tiền nữa. Giờ anh Nhựt bị cấm thi đấu 2 năm liền như vậy trong khi cũng có tuổi rồi xem như anh ấy mất sự nghiệp rồi.”

Chị Oanh cho biết hiện tại vợ chồng chị chưa tính được việc sau này Minh Nhựt sẽ làm gì để kiếm sống, nuôi gia đình khi vừa lĩnh án phạt từ VFF. Vợ của thủ môn CLB Long An mong muốn Ban kỷ luật VFF xem xét lại, giảm án cho Minh Nhựt để “anh ấy còn đường sống, kiếm tiền nuôi gia đình.”

“Vợ chồng tôi chung sống 7 năm nay nên con người anh Nhựt thế nào tôi hiểu chứ. Anh ấy tính tình thật thà lắm, ai bảo sao nghe vậy. Tôi đã nhiều lần nói anh ấy rằng mình cứ việc mình mình làm thôi chứ đừng nghe ai xúi gì cả. Trận đấu với CLB TP HCM tôi cũng có mặt trên khán đài sân Thống Nhất để xem thì thấy anh ấy cùng đồng đội do nóng giận quá mà có những phút bốc đồng thôi.

Tôi mong VFF xem xét lại vì anh Nhựt cũng đã rất ân hận, ăn năn về hành vi của mình rồi. Giờ anh ấy là trụ cột của cả gia đình mà thất nghiệp thì chúng tôi không biết sống ra sao. Trước đây, anh ấy có học lấy bằng lái xe ô tô với ý định sẽ xin đi lái xe taxi sau khi giải nghệ. Nhưng đó là dự định trước đây và lái taxi thì thu nhập của anh Nhựt có lẽ cũng không đủ để nuôi sống gia đình. Lúc này, vợ chồng tôi đang rối bời không tính được việc gì hết nữa…”, chị Oanh nói.