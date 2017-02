Bênh Wenger, huyền thoại MU khẩu chiến fan Arsenal

Thứ Tư, ngày 08/02/2017 08:41 AM (GMT+7)

Các CĐV của Arsenal đang nổi giận vì thành tích bết bát của đội bóng, nhất là bởi điều đó đã lặp đi lặp lại quá nhiều khiến cho “The Gunners” không thể vô địch Premier League suốt 13 năm qua.

Tất nhiên, người giơ đầu chịu báng là HLV Wenger, người đã gắn bó với các “Pháo thủ” suốt hơn 20 năm qua. Các fan của Arsenal đã lên tiếng đòi “Giáo sư” phải ra đi theo nhiều cách khác nhau.

Neville không hài lòng về cách hành xử của fan Arsenal với HLV Wenger

Ở trận thua 1-3 của Arsenal trên sân của Chelsea cuối tuần qua, một CĐV “The Gunners” có tên Kane Hopps đã mang vào sân Stamford Bridge biểu ngữ ghi dòng chữ: “enough is enough – time to go” (tạm dịch: đã quá đủ rồi, đã đến lúc phải ra đi), với mục đích yêu cầu HLV Wenger phải ra đi.

Không hài lòng với cách hành xử của Kane Hopps, cựu hậu vệ của MU – Gary Neville, hiện là bình luận viên của kênh truyền hình Sky Sports đã bình luận trong cabin trận Chelsea – Arsenal như sau: “Đó là một hành động ngu ngốc, Wenger không xứng đáng bị đối xử như vậy. Tôi hiểu sự thất vọng của các CĐV Arsenal, nhưng hành động đó thật khó chấp nhận”.

Không vừa, Kane Hopps đã phản pháo Neville bằng một bức thư trên tờ The Sun: “Bất cứ CĐV nào cũng có quyền đưa ra quan điểm về CLB của mình và tôi thực sự bất ngờ về những gì Neville nói trên sóng truyền hình”.

“Đây không phải là hành động tức thời, chỉ dựa vào một trận đấu hay một mùa giải, đó là cả một quá trình. Arsenal vẫn vậy, vẫn là những kết quả, những màn trình diễn đáng thất vọng. Arsenal đang vỡ vụn”.

Để đáp lại, Neville cũng không vừa: “Bạn có thể không đồng ý với quan điểm của tôi, tốt thôi. Tuy nhiên, bạn không thể nói tôi không có quyền đưa ra quan điểm của mình”.

Liên quan đến vụ khẩu chiến này, một cựu cầu thủ của Arsenal và cũng là bình luận viên của Sky Sports, Paul Merson cho biết (cùng ngồi cabin với Neville) ông không nghe thấy cựu hậu vệ của MU gọi Kane Hopps là kẻ ngu ngốc, tuy nhiên cũng khẳng định bất cứ CĐV nào cũng có quyền đưa ra quan điểm của mình, đặc biệt là khi đội bóng xuống phong độ.