Lịch thi đấu còn lại của Real Ngày 26/4, Deportivo vs Real Ngày 29/4, Real vs Valencia Ngày 2/5, Real vs Atletico (lượt đi bán kết Champions League) Ngày 6/5, Granada vs Real Ngày 10/5, Atletico vs Real (lượt về bán kết Champions League) Ngày 14/5, Real vs Sevilla Ngày 21/5, Malaga vs Real * Trận đá bù với Celta Vigo chưa rõ ngày giờ