Arsenal - West Brom: Vỡ òa vì "cái đầu vàng"

Thứ Ba, ngày 27/12/2016 00:12 AM (GMT+7)

Với lợi thế sân nhà, Arsenal không mấy khó khăn để tạo ra thế trận áp đảo trước West Brom ngay từ những phút đầu tiên. Lần lượt Giroud, Alexis, Ozil đều có cơ hội thử tài thủ thành Ben Foster bên kia chiến tuyến.

Arsenal chỉ thở phào nhẹ nhõm nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Giroud ở những phút cuối cùng

Chỉ có điều, trong hiệp đấu kém duyên của các chân sút, cộng với sự xuất sắc nơi hàng thủ West Brom, bàn thắng vẫn là thứ xa xỉ dành cho "Pháo thủ".

Bước sang hiệp 2, kịch bản không có gì thay đổi. Arsenal tấn công điên cuồng, West Brom kiên cường chống trả, chờ đợi thầy trò Wenger sơ hở. Thế nhưng, đội khách đã không có cơ hội làm điều đó, bởi khoảnh khắc tỏa sáng từ một ngôi sao: Oliver Giroud.

Phút 86, Ozil treo bóng chuẩn xác để tiền đạo người Pháp đánh đầu tinh tế, mở tỉ số cho "Pháo thủ". Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Chung cuộc: Arsenal 1-0 West Brom (hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn: Giroud 86'

Đội hình xuất phát:

Arsenal: 33 P. Čech 3 K. Gibbs 6 L. Koscielny 5 Gabriel Paulista 24 Bellerín 11 M. Özil 34 F. Coquelin 29 G. Xhaka 7 A. Sánchez 12 O. Giroud 17 A. Iwobi

West Brom: 1 B. Foster 23 G. McAuley 6 J. Evans 2 A. Nyom 25 C. Dawson 24 D. Fletcher 5 C. Yacob 11 C. Brunt 22 N. Chadli 10 M. Phillips 9 S. Rondón