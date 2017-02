Arsenal – Hull City: Sai một li, đi ngay khỏi top 4

Nhìn lại trận đấu Chelsea - Arsenal​

Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Arsenal đang đối diện với nguy cơ văng khỏi top 4. Trận thua Chelsea 1-3 ở vòng trước khiến thầy trò HLV Arsene Wenger chỉ còn cách Liverpool có 1 điểm, cách MU 2 điểm vào giai đoạn cam go của mùa giải.

Arsene Wenger đứng trước sức ép lớn sau trận thua Chelsea

Arsenal sẽ lại gặp Hull City vào một thời điểm rất không thích hợp. Hull đang trỗi dậy mạnh mẽ kể từ khi HLV Marco Silva lên dẫn dắt, và ông thầy này quả không hổ danh là “Jose Mourinho mới” khi giúp Hull quật ngã Liverpool 2-0 sau khi đã cầm hòa MU 0-0 trước đó. Nếu Hull thi đấu như 2 trận vừa qua, họ sẽ có một kết quả tích cực không ngờ trước 3 đội mạnh hàng đầu Premier League.

Không may cho Silva, ông sẽ không có được lực lượng đầy đủ trước giờ lâm trận. Quân số của Hull City vốn đã không đủ từ trước, nhưng trong tuần qua ông mất thêm tiền đạo Abel Hernandez do rách dây chằng. Trung vệ Michael Dawson đã bị đau trong lúc khởi động trước trận gặp Liverpool, còn chuyên gia chạy cánh phải Ahmed Elmohamady vừa mới trở về từ CAN 2017 và không đủ thể lực ra sân.

Một cầu thủ khác cũng vừa trở về từ CAN 2017 là Mohamed Elneny thì lại có thể sẽ phải vào sân đá ngay mặc dù đang bị đau bắp đùi. Arsenal đang vắng mặt Aaron Ramsey, Santi Cazorla do chấn thương và Granit Xhaka do án treo giò, do đó chỉ có Alex Oxlade-Chamberlain là có thể đá tiền vệ bên cạnh Francis Coquelin.

Hector Bellerin đã được bác sĩ cho phép thi đấu sau khi kiểm tra chấn thương đầu của anh trong trận gặp Chelsea, nhưng chưa rõ Arsene Wenger có dám cho anh thi đấu luôn hay không. Trên hàng tiền đạo, Danny Welbeck đã được Wenger chậm rãi đưa trở lại đội hình thi đấu và có thể anh sẽ đá chính lần đầu tiên sau gần 1 năm.

Kể cả nếu Hull City không thể kiếm điểm tại Emirates, họ sẽ không để cho Arsenal thắng một cách dễ dàng trong bối cảnh Wenger đang rất cần 3 điểm để tránh khỏi một cú trượt không phanh, cũng như tạm dập bớt những chỉ trích đang ngày một nhắm vào cách huấn luyện của ông. Hai trận gặp Hull gần nhất mỗi trận Arsenal đều ghi được 4 bàn, nhưng tối nay thắng sát nút có lẽ dễ xảy ra hơn.

Đội hình dự kiến:

Arsenal: Cech – Monreal, Koscielny, Mustafi, Gabriel – Coquelin, Elneny – Welbeck, Ozil, Iwobi – Sanchez.

Hull: Jakupovic – Robertson, Ranocchia, Maguire, Elabdellaoui – Huddlestone, N’Diaye – Markovic, Clucas, Grosicki – Niasse.

Dự đoán: Arsenal thắng 2-1.