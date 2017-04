100 triệu bảng, Arsenal “nổ bom tấn” với “Henry mới”

Thứ Bảy, ngày 29/04/2017 10:31 AM (GMT+7)

Video Arsenal đánh bại Leicester (đá bù vòng 28 Ngoại hạng Anh):

Tiền đạo 18 tuổi Kylian Mbappe đang làm “điên đảo” cả châu Âu bằng màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Monaco. Anh đã ghi 24 bàn ở mùa này, giúp đội chủ sân Stade Louis II vượt PSG dẫn đầu BXH Ligue 1 và vào đến bán kết Champions League.

Mbappe có đến Arsenal?

Quá xuất sắc nên “Henry mới” được Monaco hét giá khủng khiếp, từ 40 triệu bảng lên 50, 70 và có lúc cao hứng lên tới 100 triệu bảng. MU hay Real Madrid, những đội bóng chịu chi không ngán. Arsenal cũng mơ mộng nhưng HLV Wenger có vẻ hơi e dè.

Nhưng theo tiết lộ của cựu danh thủ Robert Pires, BLĐ Arsenal sẽ theo vụ Mbappe với nghiêm túc nhất: “Tôi nghĩ rằng Arsenal sẽ mua Mbappe. Cậu ấy có tiềm năng chơi cho Arsenal và Wenger là người dẫn đường hoàn hảo cho Mbappe. Vấn đề ở đây là số tiền chuyển nhượng”.

Mbappe được ví là “Henry mới”. Cựu tuyển thủ Pháp không muốn gây áp lực với sao trẻ của Monaco: “Việc so sánh là không cần thiết. Mbappe chưa sẵn sàng để được so với Henry. Mbappe là cầu thủ tương tự Henry nhưng Mbappe còn trẻ nên so sánh giữa 2 người là không công bằng. Cậu ấy có cùng tố chất như Henry – nhanh chóng, mạnh mẽ và dứt điểm tuyệt vời”.

Liên quan đến tình hình nhân sự Arsenal, Sanchez và Ozil sẽ được giữ chân bằng mọi giá. Theo tờ Daily Mail, “Pháo thủ” dự định sẽ bổ nhiệm một giám đốc bóng đá lần đầu tiên trong lịch sử CLB để làm việc này.

Vị giám đốc bóng đá này sẽ đóng một vai trò lớn trong việc chuyển nhượng, vốn thuộc quyền phụ trách của HLV trưởng Arsene Wenger suốt nhiều năm qua. Đây chính là động thái của công cuộc cải tổ toàn diện đội bóng.