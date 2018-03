Từ chuyện người vợ bị chồng cũ tạt axit: Phụ nữ ra đi đừng quay trở lại!

Ngày 27.3, Công an huyện Gia Lâm (TP.Hà Nội) đang tạm giữ Phạm Văn Thông, (SN 1983, trú tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Thông là nghi phạm gây ra vụ dội axit lên đầu vợ cũ sinh năm 1985. Theo cơ quan điều tra, hai vợ chồng Thông đã có 1 con gái 8 tuổi, do mâu thuẫn nên hai vợ chồng ly hôn vào tháng 10.2017. Đến Tết, Thông và vợ quay lại sống với nhau. Dù vậy, Thông vẫn nghi ngờ chị Vân có quan hệ tình cảm với người khác. Thậm chí, Thông còn đi mua 1 can axit về để ở góc nhà để dọa vợ. Chiều 24.3, Thông và vợ ảy ra cãi vã. Bực tức, người vợ gấp quần áo để về nhà mẹ đẻ thì bị Thông dội ca axit từ trên đầu xuống. Người vợ bỏng nặng, hiện đang được cấp cứu tại Viện Bỏng trong tình trạng nguy kịch. Người mẹ cho biết, con gái bà không chịu được sự đánh đập của chồng nên ly hôn. Tuy nhiên sau đó nghĩ lại vì muốn con có bố, cũng cho rằng Thông đã thay đổi nên quay lại. Không ngờ...