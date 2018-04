TQ: Cô dâu chụp ảnh cưới xong ngủ luôn với nhiếp ảnh gia

TQ: Cô dâu chụp ảnh cưới xong ngủ luôn với nhiếp ảnh gia

Thứ Ba, ngày 03/04/2018 09:11 AM (GMT+7)

Giới trẻ 2018 Sự kiện:

Cô gái trẻ bị chồng tương lai từ hôn vì ngủ với nhiếp ảnh gia khi chụp ảnh cưới.

Trước khi cưới phát hiện vợ tương lai ngoại tình, chắc hẳn rất nhiều người không thể kìm nén được sự tức giận. Mặc dù vậy, cũng có người không dám từ hôn vì sợ mất mặt mũi, mất thể diện với bạn bè, gia đình.

Thế nhưng, mới đây, ở Trung Quốc, một chú rể đã lập tức đòi từ hôn ngay sau khi nhìn thấy ảnh cưới. Lý do là bởi, trong file ảnh cưới có lẫn cả ảnh nóng của cô dâu và nhiếp ảnh gia.

Theo thông tin đăng tải, cách đây ít ngày, một cặp đôi trẻ tuổi đã quyết định chụp ảnh cưới trong một studio. Tuy nhiên, không rõ lý do, đến cuối buổi chụp, chỉ có cô dâu ở lại, hoàn thành nốt một số chủ đề chụp.

Chẳng ngờ, khi đang chỉnh lại áo cưới để chụp, cô dâu tương lai và nhiếp ảnh gia nọ đột ngột quấn lấy nhau, yêu đương say đắm. Không chỉ thế, họ còn chụp lại rất nhiều cảnh mây mưa phản cảm.

Sau khi làm chuyện tội lỗi, cả hai tưởng rằng màn ngoại tình táo bạo này sẽ không một ai biết, là bí mật của hai người. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, khi sao chép lại ảnh cưới để chọn ảnh in, nhiếp ảnh gia đào hoa đã bất cẩn sao chép luôn cả ảnh nóng của mình và cô dâu vào thiết bị lưu trữ.

Đến khi chú rể xem được, tức giận đến mức lập tức tới nhà cô dâu từ hôn. Bên cạnh đó, anh còn quyết định công khai toàn bộ ảnh nóng của bạn gái cũ lên mạng xã hội, khiến dư luận được phen "dậy sóng".

Đa số cư dân mạng sau khi xem xong những bức ảnh đều không thể hiểu nổi cô gái trẻ đã nghĩ gì. Trước hôn lễ lại ngang nhiên ngoại tình với nhiếp ảnh gia.

"Thật đúng là làm việc xấu không thể thoát tội. Hoặc có thể cô ta đã ngoại tình nhiều lần, không may lần này bị phát hiện. Chàng trai kia thực sự rất may mắn", "Trời ơi, bây giờ ngay cả nhiếp ảnh gia cũng phải đề phòng nữa sao?", "Hay là cô dâu kia say rượu, bị bỏ thuốc nên mới như thế?"... cư dân mạng xôn xao bàn tán.