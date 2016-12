Top 5 clip vượt ngưỡng tỷ lượt xem trên Youtube năm 2016

Thứ Tư, ngày 28/12/2016 06:00 AM (GMT+7)

Youtube – mạng chia sẻ video lớn nhất thế giới với hàng trăm nghìn video được đăng tải lên mỗi ngày và cũng từ đây, rất nhiều video cán qua cột mốc 1 tỷ lượt xem. Năm 2016 là một năm sôi động của các ca sĩ hàng đầu thế giới và không ngạc nhiên khi danh sách Youtube Rewind 2016 xướng tên 5 clip đình đám dưới đây.

Wheel On The Bus

Có vẻ như các bậc phụ huynh đang dần “giao phó” việc trông trẻ nhỏ cho những các clip vui nhộn thông qua smartphone hay Ipad. Bằng chứng là clip hoạt hình hài hước kéo dài tới gần 1 tiếng có tựa đề Wheel on the bus sang năm 2016 đã đạt số người xem vượt con số 1,7 tỷ.

Với các đoạn nhạc đơn giản, kéo dài, lặp đi lặp lại song lại rất “được lòng” người xem là những em nhỏ. Clip do LittleBabyBum phát hành vào năm 2014, song tới tháng 1/2016, nó mới chính thức vượt ngưỡng 1 tỷ người xem.

Gentleman

Sức hút của Psy vẫn còn nguyên, kể từ sau bom tấn âm nhạc Gangnam Style tung hoành các bảng xếp hạng vào năm 2012 và cán mốc 2,7 tỷ lượt xem vào đầu tháng này. “Người anh em” của Gangnam Style là Gentleman mới đây đã vượt qua con số 1 tỷ lượt xem trong ngày 13/4/2016 và trở thành 1 trong những clip được nhiều người xem nhất giai đoan cuối năm 2015 – đầu năm 2016.

Bài hát có tên tạm dịch “Qúy ông” phê phán những kẻ “tốt nước sơn hơn tốt gỗ”, những người đàn ông tuy ăn mặc bảnh bao, xài đồ hiệu song có lối cư xử khiếm nhã, vô học. Clip có sự tham gia của Ga-In, cô ca sĩ nóng bỏng của nhóm nhạc Brown Eyed Girls càng khiến clip có lượt view cao ngất.

See You Again

Sự kết hợp của rapper Wiz Khalifa và Charlie Puth dường như không thể làm người xem thôi nhớ đến cái chết đầy kinh hoàng và khiến người hâm mộ toàn cầu tiếc nuối của Paul Walker – nam chính trong series Fast and Furious. Bài hát này cũng được chọn làm nhạc phim của bom tấn thứ 7 trong series phim này.

Một vụ tai nạn tại Boston đã cướp đi sinh mạng của Paul Walker và See You Again ra đời như một lời tưởng niệm, tri ân tới anh. Ca khúc đến nay đã có hơn 30 triệu bản cover trên Youtube và hiện đã đạt lượt view hơn 2,3 tỷ.

Sorry

Ca khúc của chàng ca sĩ người Canada, Justin Bieber gây nên cơn sốt khi cán mốc 1 tỷ lượt xem trên Youtube vào đầu năm 2016, tức là chỉ sau 137 ngày kể từ khi phát hành. Sorry được phát hành trong album phòng thu thứ 4 của anh chàng mang tên Purpose.

Bài hát là một bản tropical house, mang một sự trôi chảy kèm chút gì đó nhịp điệu EDM. Phần lời của Sorry cũng rất vui nhộn, khi xin lỗi là một lời biện hộ với cả tá cô gái mà chàng trai này theo đuổi.

Work From Home

Ca khúc là sản phẩm của nhóm nhạc nữ người Mỹ Fifth Harmony. Được phát hành vào cuối tháng 2 năm nay, Work From Home nhanh chóng đạt một tỷ lượt xem trên Youtube vào tháng 10 và liên tục lọt top dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc tại Úc, Đan Mạch, Canada, Đức và Anh.

Phần vũ đạo và trình diễn của các cô nàng trong nhóm Fifth Harmony là cực kì nóng bỏng, tái hiện việc xây dựng một ngôi nhà kèm những dụng cụ, công việc vốn dĩ thường dành cho đàn ông.