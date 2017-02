“Thót tim” với bộ ảnh chụp từ mỏm đá ở độ cao 1.000m

Người mẫu catwalk trên sàn diễn, đường phố, bờ biển…. là những hình ảnh quen thuộc với nhiều người. Nhưng đã bao giờ bạn nhìn thấy người mẫu khoe dáng trên mỏm đá ở độ cao gần 1.000m chưa?

Sự thật là đã có cô người mẫu can đảm như thế đấy nhé. Cô ấy là Kristina Marie Folcik- một cựu người mẫu 38 tuổi. Theo đó, để kỉ niệm con đường sự nghiệp của mình, Kristina Marie Folcik đã quyết định thực hiện bộ ảnh nghẹt thở này.

Để thực hiện bộ ảnh “nghẹt thở” này, cựu người mẫu phải tìm cách xử lí chiếc váy dài và rộng trước những cơn gió xô mạnh vào người. Ngoài ra, toàn bộ ekip thực hiện phải leo núi cực nhọc với những trang thiết bị và đạo cụ chụp ảnh lên đến độ cao gần 1.000m.

Địa điểm chụp bộ ảnh này là đỉnh The Eaglet ở Ranconia Notch, New Hampshire. Do vậy, để chụp được khoảnh khắc nắng sớm, cả đoàn buộc phải cắm trại qua đêm trên đỉnh.

Để có những bức ảnh đẹp nhất, người mẫu Kristina được hỗ trợ trèo lên một mỏm đá phù hợp với hướng gió và việc của cô là chiến đấu với sức gió mạnh và độ cao chết người.

Theo chia sẻ của nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh “thót tim” này, bất lợi nhất là gió to nhưng đó cũng là thuận lợi bởi gió to làm bộ váy tung bay như cánh bướm.

Chính Kristina đã bộc bạch, cô vẫn chưa thể tưởng tượng ra rằng mình phải trụ vững và diễn xuất tại một nơi nguy hiểm ở độ cao gần 1.000m. Thế nhưng sau những cố gắng của bản thân và toàn bộ ekip, cô đã có một bộ ảnh để đời.

Sau đây hãy cùng nhìn ngắm bộ ảnh “thót tim” được chụp ở độ cao 1.000m nhé.

Địa điểm chụp mỏm đá trên đỉnh The Eaglet ở Ranconia Notch, New Hampshire với độ cao gầm 1.000m

Phải rất can đảm, cực người mẫu mới thực hiện được bộ ảnh để đời này.

Một bức ảnh trong bộ ảnh "thót tim" của cựu người mẫu.

Gió vừa là bất lợi nhưng cũng là điều thuận lợi gió váy tung bay như cánh bướm.

Mỏm đá cao chót vót đầy nguy hiểm.