Khán giả đều phải thừa nhận, My là một trong những cô dâu xinh đẹp nức tiếng của “Vợ chồng son”.

Thứ Ba, ngày 26/12/2017 10:17 AM (GMT+7)

Cặp đôi thầy trò đẹp nhất nhì "Vợ chồng son"

Đinh Thị My (23 tuổi) là một trong những cô dâu đẹp nức tiếng của “Vợ chồng son”. Trong bộ váy cưới trắng cúp ngực, để lộ bờ vai trần nõn nà, nở nụ cười rạng rỡ bước ra từ cánh gà ra sân khấu, My trông giống người mẫu hơn là một cô dâu 23 tuổi.

Tuy vậy, vẻ đẹp hút mắt của My vẫn chưa gây chú ý bằng chuyện tình hài hước giữa cô và người thầy mà theo như cô nhận xét là “vừa già, vừa đen, vừa xấu”. Mối tình thầy trò nảy sinh nơi giảng đường, lãng mạn và ngọt ngào trong thầm kín của Đinh My khiến khán giả ngưỡng mộ.

Cô nữ sinh xinh đẹp bị thầy "cưa đổ"

Thành Luân (31 tuổi) là giảng viên đại học, còn Đinh My khi ấy là sinh viên của chính ngôi trường đó. Năm thứ 2, cô và anh gặp nhau lần đầu trong một tiết học, ấn tượng đầu tiên của cô về thầy là già, đen, xấu, râu dài. Riêng Luân cũng không có cảm tình với cô sinh viên nhìn thì xinh xắn nhưng lại nhiều chuyện.

Phải đến hơn 1 năm sau, Thành Luân mới gặp lại Đinh My vào ngày trời mưa tầm tã. Lấy cái uy của người thầy, anh bắt cô cầm áo mưa dẫn sang giảng đường và công việc này cứ tiếp tục cho đến ngày trời tạnh ráo.

My ấm ức bắt “thầy giáo” trả nợ bằng trà sữa. Cặp đôi cứ lấy đó là cái cớ để gặp gỡ, tìm hiểu nhau. Trong chuyến đi từ thiện, Luân vì không có sóng điện thoại mà mất liên lạc với My. Cô buồn bã nhắn tin hỏi: “Bộ thầy quên em rồi sao?”. Luân tìm bằng được nơi có sóng gọi điện cho My giải thích và sau lần ấy, họ chính thức trở thành người yêu.

Lời tỏ tình rất thẳng thắn mà chân thành

Vì không muốn mọi người dị nghị, làm ảnh hưởng đến công việc dạy, học nên cặp đôi “thầy trò” yêu trong thầm kín. 5 tháng sau, khi Thành Luân gửi thiệp hồng, cả thầy cô lẫn sinh viên trong trường đều tá hỏa.

Đến giờ, Thành Luân và Đinh My đã chính thức “về chung một nhà” được hơn 1 năm. Mối quan hệ thầy trò cũ và khoảng cách tuổi tác không khiến họ ngượng ngùng hay làm nảy sinh những mâu thuẫn không đáng có. Cặp đôi luôn sẵn sàng thấu hiểu và bao dung cho nhau.

Điều đó thể hiện rõ ở nụ cười rạng rỡ của Đinh My ngay cả khi kể về những tật xấu của chồng như: lười làm việc nhà, hay ép cô học, ngủ ngáy… MC Quốc Thuận cũng phải trêu chọc: “Kể tật xấu của chồng mà đôi mắt lúc nào cũng lúng liếng, sung sướng như thể “ôi tôi rất là hạnh phúc với những tật xấu của chồng””.

Cặp đôi yêu nhau trong thầm kín 5 tháng trời

Và đến khi Đinh My sắp tốt nghiệp, họ quyết định về chung một nhà

Hơn 8 tuổi, lại từng là thầy giáo nên Thành Luân cũng có phần nghiêm khắc với cô vợ trẻ. Anh thường xuyên ép vợ học tin học và tiếng Anh để phục vụ cho công việc sau này. Tuy nhiên, sự nghiêm khắc ấy cũng không làm cho cuộc hôn nhân của cặp đôi bớt phần hạnh phúc.

Chuyện tình yêu của Thành Luân và Đinh My là một trong những số ăn khách nhất của “Vợ chồng son” với hàng trăm nghìn lượt xem. Ngoại hình xinh đẹp của cô vợ trẻ, gương mặt khù khờ mà phúc hậu của người chồng cùng chuyện tình “thầy trò” của họ chính là những điều khiến khán giả thích thú.