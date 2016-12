Thanh niên chụp ảnh phản cảm ở cánh đồng hoa Nghệ An

Cộng đồng mạng bất bình trước tấm ảnh nam thanh niên ‘tự sướng’ phản cảm giữa vườn hoa hướng dương, tại huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Thứ Ba, ngày 27/12/2016 08:39 AM (GMT+7)

Theo đó, trên mạng xã hội facebook vừa xuất hiện một tấm ảnh, được cho là chụp bằng điện thoại, ghi lại hình ảnh một nam thanh niên ‘trần như nhộng’ giữa vườn hoa hướng dương tại huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Thanh niên chụp ảnh 'tự sướng' phản cảm giữa cánh đồng hoa hướng dương.

Theo nội dung tấm ảnh này, nam thanh niên đeo kính đen, trong tư thế khoả thân, tạo dáng giữa vườn hoa hướng dương để chụp ảnh. Nam thanh niên còn dùng một bông hoa hướng dương để che phần nhạy cảm.

Sau khi được chia sẻ, tấm ảnh này đã thu hút hàng nghìn lượt xem, bình luận và chia sẻ của cộng đồng mạng.

Tài khoản T. H. bình luận: “Điên rồi nên mới làm những trò này. Sao không đưa ra luôn, che bằng hoa làm gì, tội nghiệp chúng phải xấu hổ thêm”.

“Làm cho hoa tươi cũng héo theo, cạn lời với thanh niên này. Làm mất đi vẻ đẹp của xứ Nghệ, còn phá hoại hoa”, bạn N. T. bức xúc.

Nhiều bạn trẻ khác cũng tỏ ra bất bình trước hành động phản cảm này của nam thanh niên.

Sau khi xem tấm ảnh phản cảm trên, phóng viên ảnh Lâm Mạnh (Nghệ An) nhận định: Đây là ảnh thật, không phải photoshop. Trong bức ảnh có nhiều chi tiết như đường gân của lá, hoa, bóng cây… rất khó xử lí bằng kỹ thuật.

“Quan sát kỹ có thể thấy đây là bức ảnh thật, được chụp bằng điện thoại. Vì có nhiều chi tiết trong ảnh photoshop không can thiệp được”, nhiếp ảnh gia Phi Long (Hà Tĩnh) nêu quan điểm.

Nhiếp ảnh gia Sách Nguyễn (Hội viên hội văn học nghệ thuật Nghệ An – Chủ nhiệm hội câu lạc bộ nhiếp ảnh xử Nghệ) cho biết: Nhìn bằng mắt thường có thể thấy tấm ảnh này là ảnh được chụp thật, chứ không phải bị can thiệp bằng photoshop. Tuy nhiên, với kỹ thuật hiện đại cũng không loại trừ việc cắt, ghép, can thiệt vào ảnh.