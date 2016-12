Quỳ gối xin lỗi bạn gái trước cổng trường gây xôn xao

Những ngày gần đây, dân mạng lại xôn xao quanh vụ chàng trai quỳ gối xin lỗi bạn gái tại trường Cao đẳng Y tế Hà Nội trong ngày 23/12.

Hình ảnh được chia sẻ trên trang fanpage dành cho giới trẻ, ngay sau khi hình ảnh được đăng tải đã thu hút hàng chục ngàn người thích (like), hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ.

Theo đó, một nam thanh niên mặc áo kẻ caro trắng đen đã quỳ gối, cúi đầu giữa đường ngay trước cổng trường. Danh tính thanh niên này chưa được tiết lộ, và cũng chưa rõ thanh niên này có phải là sinh viên hay không.

Chàng trai quỳ gối trước cổng trường gây xôn xao

Hiện tại vẫn chưa rõ lý do vì sao chàng trai này lại có hành động như vậy. Những người có mặt tại cổng trường lúc bấy giờ cho hay, có thể do chàng trai này đã gây chuyện tày đình, có lỗi với cô nàng người yêu nên bị “đá”. Nhưng do không chấp nhận được sự thật nên anh chàng chỉ còn cách quỳ gối mong níu giữ được tình yêu.

Điều đáng nói là xung quanh rất đông người dân chứng kiến trêu đùa nhưng chàng trai vẫn rất thành tâm quỳ gối xin lỗi bỏ mặc lời xì xào.

Sau khi đăng tải, hành động của chàng trai nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Bạn có nick Facebook Chung Do cho rằng, “Đàn ông đàn ang, đau khổ quá thì chui vào góc nào đó khóc cho thỏa đi. Sau đó lau nước mắt đứng dậy mà sống tiếp. Có quỳ thế chứ quỳ nữa cũng có giải quyết được gì?”

Xung quanh rất đông người dân chứng kiến trêu đùa

Bạn Lê Tùng quan ngại nói: “Có buồn có khóc thì đừng để ai nhìn thấy. Mong manh dễ vỡ lắm thì về úp mặt vào lòng mẹ mà khóc! Và thiếu gì cách xin lỗi mà phải hạ thấp bản thân vứt bỏ tư cách 1 thằng đàn ông để khổ sở như thế này! Liệu rằng làm như thế nó có động lòng bao dung bỏ qua hay ko hay là nó lại đánh giá nó khinh thường cho?? Buồn cho thanh niên này bồng bột làm trò cười cho thiên hạ!”.

Cũng có bạn đồng cảm chon am thanh niên, Bạn Nai Phạm chia sẻ: “Nhìn vào khía cạnh nào đó mình thấy tình yêu của anh chàng này vô cùng mãnh liệt và không toan tính, chấp nhận hy sinh, ngoảnh mặt với thế giới để làm vì người anh ta yêu. Cô gái ấy thật hạnh phúc".

Hiện câu chuyện cùng những bức ảnh chàng trai quỳ gối xin lỗi người yêu trước cổng trường này vẫn đang được dân mạng quan tâm, nữ nhân vật chính vẫn đang được nhiều bạn trẻ tìm kiếm thông tin.