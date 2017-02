Quả báo đáng sợ cho kẻ bạc tình bỏ bạn gái ung thư

Mỹ còn sống, nhưng chỉ là những tháng ngày sống cầm cự trong nước mắt, nỗi đau đớn dằn vặt cả thể xác lẫn tâm trí cô. Từ một cô gái xinh đẹp, nhanh nhẹn, tháo vát, hi sinh tất cả vì người đàn ông mình yêu thương, vậy mà giờ nhìn cô nằm co rúm gầy guộc bên góc giường bệnh không khỏi xót xa.

Ấy thế mà người đàn ông tồi tệ ấy khi hay tin cô mắc bệnh đã vội hủy hôn rồi ‘cao chạy xa bay’ để cưới một người con gái giàu có khác.

Đến tận lúc gần đất xa trời mà Mỹ vẫn nghĩ về người con trai bội bạc ấy (Ảnh minh họa)

Gần 1 năm nay Mỹ vẫn không nguôi nhớ về kẻ bạc tình, bạc nghĩa ấy, cho dù bố mẹ cô đã cấm tiệt. Có lẽ chỉ vì chữ ‘yêu’, chuyện tình cảm đâu nói quên là quên được ngay, huống hồ đó lại là cú sốc lớn đối với cô.

Mỹ và Hưng yêu nhau từ thời cấp 3, nhưng lúc đó chỉ là tình yêu tuổi học trò, gia đình hai bên đều biết nhưng cũng chỉ động viên hai đứa cố gắng học tập tốt sau này trưởng thành thì tính chuyện xa hơn. Cho đến khi lên thành phố học đại học Mỹ và Hưng vẫn giữ được tình cảm trong sáng ấy. Gia đình hai người khá giả như nhau, sao với những nhà giàu khác thì không bằng nhưng nhìn chung đủ chi tiêu.

Cho đến năm thứ 2 đại học, gia đình Hưng gặp nạn, tài sản bị người ta lừa hết, mẹ Hưng vì quá sốc má nằm liệt giường, từ đó bố anh phải chạy vạy khắp nơi, vì thế mà bản thân anh cũng điêu đứng, khó khăn. Thậm chí lúc đó anh còn có ý định bỏ học giữa chừng, để kiếm việc làm phụ giúp gia đình. Thế nhưng Mỹ nhất quyết can ngăn, bằng mọi cách cô cố gắng giúp đỡ Hưng.

Kể từ đó, Mỹ từ bỏ hết mọi cuộc vui chơi cùng bạn bè để tiết kiệm tiền, ngoài giờ lên lớp cô xin chân phụ bàn trong quán café, thậm chí cô còn chuyển đến một phòng trọ nhỏ hẹp, ẩm thấp ở để bỏ dư tiền trợ giúp Hưng mỗi tháng gần 3 triệu.

Tiền học phí của Hưng cũng do gia đình Mỹ chi trả (ban đầu bố Mỹ không đồng ý vì ông cho rằng chưa phải là thông gia thì sao phải làm vậy, nhưng vì con gái năn nỉ quá trời nên ông cũng đồng ý nuôi thêm con rể tương lai ăn học). Vậy là về việc ăn học của Hưng đã được giải quyết, chỉ còn phía gia đình Hưng, bố mẹ Hưng vẫn còn đang lận đận vô cùng. Cũng vì lẽ đó mà Hưng lao vào học như điên để hi vọng mai này ra trường sẽ cầm trên tay tấm bằng đỏ, dễ dàng xin việc.

2 năm nữa lại trôi qua, cả hai người cùng tốt nghiệp đại học, thế nhưng có lẽ vì quá hi sinh cho Hưng nên Mỹ vốn là người học giỏi thì lại chỉ ngậm ngùi cầm tấm bằng khá xin việc, còn Hưng đạt được thành tích tốt nhất và được nhận vào một doanh nghiệp nước ngoài làm việc với mức lương cao.

2 tháng sau khi Hưng đi làm thì Mỹ cũng cố gắng xin được vào công ty Hưng với công việc lặt vặt.

Tưởng đâu hai người cùng công ty sẽ ngày ngày được gặp mặt nhau, được tiếp xúc tình cảm thêm mặn nồng, ai dè Hưng lại vô tâm giả đò như chỉ quen biết xa giao với Mỹ để “tránh mọi người trong công ty soi mói”. Vì yêu Hưng nên Mỹ chấp nhận.

Nhiều lần gia đình Mỹ ở quê thúc giục chuyện cưới xin của hai đứa, ban đầu Hưng lấy lý do mới đi làm chưa ổn định, sau này thì hết lý do này đến lý do kia. Cuối cùng vì quá dáo diết nên Hưng quyết định 2 tháng sau hai đứa sẽ về quê bàn tính chuyện cưới xin.

Thế những cũng chính vào thời điểm đó Mỹ đổ bệnh, ban đầu chỉ là những triệu chứng mỏi mệt, sốt cao, sau vài ngày dùng thuốc hạ sốt tự mua ở hiệu thuốc thì các triệu chứng ngày càng rõ, nặng hơn. Cuối cùng trong cơn mê sảng, Hưng đưa Mỹ vào viện thì bác sĩ nói cô mắc ung thư, bệnh đã di căn không thể chữa trị, chỉ còn cách cố gắng cầm cự được vài năm.

Tưởng đâu người đau khổ nhất khi Mỹ lâm bệnh ngoài gia đình ra thì chắc chắn là Hưng, ai dè anh nhẫn tâm bỏ mặc Mỹ, tuyên bố với gia đình cô là sẽ không có chuyện cưới xin gì hết, thậm chí anh còn chẳng thèm vào thăm nom gì cô. Ngày ngày anh đi hẹn hò với cô bồ mới, nghe đâu cô gái này là doanh nhân giàu có, là đối tác của công ty anh.

Vậy là chỉ vỏn vẹn có 2 tháng thôi anh đã gửi thiệp hồng khắp nơi, mặc dù gia đình Mỹ không được mời đến dự nhưng bố mẹ Mỹ vẫn biết nên giận dữ lắm, trong lúc gia đình Mỹ đang đau buồn thì Hưng lại vui vẻ hưởng hạnh phúc một mình. Bố Mỹ thương con gái đã hết lòng vì gã trai đểu, lại càng giận bản thân vì đã ‘nuôi ong tay áo’ bao năm.

Từ ngày bị nhà gái hủy hôn Hưng mụ mị trong rượu, trước đó anh đã chắc mẩm lấy được con gái nhà giàu sẽ thay đổi được vận mệnh, nào ngờ tất cả đều tan tành. Vài tháng sau Hưng cũng nhập viện sau cú tai nạn giao thông khi uống quá chén, cú tai nạn khiến Hưng mất đi thị lực, anh bị hỏng hoàn toàn đôi mắt. Cả nhà đều giấu Mỹ chuyện đó, thế nhưng không hiểu sao cô vẫn biết tin nên ngày đêm khóc lóc thương cho Hưng, nhớ đến Hưng.

Tấm thân gầy guộc, ốm yếu của Mỹ chẳng biết còn cầm cự được bao ngày, ấy thế mà đến tận lúc gần đất xa trời cô vẫn nghĩ về người con trai bội bạc ấy.