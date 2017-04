Nhớ lại xem, bạn thuộc loại học sinh nào dưới đây!

Thứ Tư, ngày 26/04/2017 10:10 AM (GMT+7)

Chắc hẳn, ai đã, đang và sẽ trải qua khoảng thời gian cấp 3 đầy ắp kỷ niệm đều cùng sống, cùng chơi đùa, cùng học tập trong một tập thể với rất nhiều kiểu người khác nhau. Vậy bạn có biết mình là kiểu học sinh nào không? Hãy cùng khám phá nhé.

Kiểu 1: “Con nhà người ta”

Đúng vậy. Lớp nào cũng sẽ có một nhân tố mà các bậc phụ huynh trong lớp sẽ lấy làm mục tiêu để đem các con ra so sánh. Thành phần này chỉ giỏi duy nhất một mặt, đó là... học. Và chỉ riêng mặt đó thôi đã quá đủ để các bậc phụ huynh lẫn giáo viên hài lòng rồi.

Đặc điểm nhận dạng: Luôn là thành viên chăm chỉ xây dựng bài mà các thầy cô hết mực yêu quý. Bài tập làm đầy đủ, học thuộc lòng chăm chỉ, điểm cao ngút trời. Là cái tên luôn được tuyên dương trong bất kỳ cuộc họp lớp hay họp phụ huynh nào.

Sức mạnh: là chỗ dựa vững chắc cho cả lớp giờ kiểm tra. Là nguồn động lực cho giáo viên giảng bài. Là người nổi tiếng không chỉ lớp mình mà còn ở lớp khác. “Các anh/chị có biết bạn A lớp B không?”

Lý do bị ghét: Làm được bài mà không nhắc.

Kiểu 2: “Người trong ao hồ”

Hay còn gọi là đại ca của lớp. Chỉ với một cái lừ mắt sẽ khiến lớp đang như cái chợ vỡ bỗng im phăng phắc (đơn giản vì nhân tố này đang ngủ). Là người mà mọi giáo viên đều đau đầu. Tuy vậy mọi hoạt động của lớp đều tham gia đầy đủ.

Tất nhiên “Đại ca” vẫn có bạn. Chỉ là bạn của “Đại ca” cũng bất hảo không kém thôi.

Đặc điểm nhận dạng: Tác phong vô cùng bất cần. Hay ngủ trong lớp. Quần áo tóc tai không đúng quy định và luôn bị giáo viên nhắc nhở.

Sức mạnh: Khiến cho người tiếp xúc cảm giác căng thẳng tột độ. Đừng cười - đây cũng là một loại tài năng đó.

Lý do bị ghét: Đáng sợ…

Kiểu 3: “Số nhọ”

Đúng vậy. Y như cái tên, nhân vật này đen đủi trong mọi chuyện. Và vận đen theo “Nhọ” không chỉ một lần. Tới mức mà cả lớp đều thương thay cho nhân vật xấu số này.

Đặc điểm nhận dạng: Hai người nói chuyện thì giáo viên chỉ mắng “Nhọ”. Có 10 bài, học 8 bài thì kiểm tra rơi trúng 2 bài còn lại. Kiểm tra Toán thì bấm máy tính sai. Kiểm tra Tiếng Anh thì tô nhầm đáp án… Và còn ti tỉ những câu chuyện khác mà “Nhọ” có thể viết thành một quyến từ điển mấy nghìn trang.

Sức mạnh: Khiến người khác cảm thấy yêu đời hơn khi nhắc tới “Nhọ”.

Lý do bị ghét: luôn than vãn về số phận của mình. Nhưng nghĩ cũng tội cho nhân vật đáng thương ấy.

Kiểu 4: “Ăn như bị bỏ đói”

Những thành phần này khá dễ tính trong mọi chuyện. Chỉ trừ việc chia sẻ đồ ăn cho người khác.

Đặc điểm nhận dạng: Cặp sách có thể thiếu sách vở chứ không bao giờ thiếu đồ ăn. Ăn mọi lúc mọi nơi. Ăn như kiểu tỉ năm chưa được thứ gì vào bụng. Ăn như ăn hộ cả thế giới. Biết mọi quán ăn gần xa. Là thành viên tích cực trong những vụ liên hoan của lớp. Ngoài ra trong ngăn bàn hoặc dưới chân sẽ luôn có vỏ bánh vỏ kẹo vỏ kem vỏ của vân vân và mây mây các thứ.

Sức mạnh: Đồ ăn trong cặp sách của nhân tố này có thể nuôi lớp học nguyên một tuần nếu chẳng may lớp bị bỏ đói.

Lý do bị ghét: Ăn trước mặt những đứa đói.

Kiểu 5: “Bom sinh học”

Là thành phần dễ bị ăn đập nhất trong các kiểu vì có khả năng gây mùi cao. Ngoài ra còn bày những trò trêu ngươi con dân trong lớp.

Đặc điểm nhận dạng: Có khả năng “Giải tán đám đông” bằng vũ khí sinh học. Một buổi học “Giải tán” không dưới 5 lần. Sau mỗi lần giải tán sẽ bị 1 lũ xúm vào xử lý.

Sức mạnh: Giải tán mọi cuộc hội họp không cần lời nói.

Lý do bị ghét: Quá rõ ràng rồi đúng không.

Kiểu 6: “Soái ca”

Giống như cái tên, đây là 1 tên rất đẹp trai mà dân lớp ngoài rung rinh. Tuy vậy tất cả chỉ là cái mã. Chứ thực chất bên trong thế nào chỉ có bạn bè cùng lớp mới biết.

Đặc điểm nhận dạng: Đẹp trai (tất nhiên), quần áo tóc tai chỉn chu, có tài lẻ, giỏi 1 môn thể thao nào đó. Khi đi với hội bạn thân sẽ chỉ như những đứa con trai bình thường khác.

Sức mạnh: Đẹp trai.

Lý do bị ghét: Đẹp trai.

Kiểu 7: “Một mình một thế giới”

Đây là kiểu không quan tâm tới mọi hoạt động của lớp. Nếu bắt buộc thì mới tham gia.

Đặc điểm nhận dạng: Lúc nào cũng một mình. Ít nói chuyện và ít tiếp xúc với mọi người. Luôn vắng mặt trong các buổi họp mặt nếu không bắt buộc phải tới.

Sức mạnh: Có khả năng im lặng mà tới mức giáo viên còn khuyến khích nói chuyện.

Lý do bị ghét: Khó gần.

Kiểu 8: “Bánh bèo nhèo”

Nhân tố này luôn khiến đám con trai trong lớp chạy theo không kịp. Không phải vì mê mẩn gì mà là do em ấy đụng chuyện là bắt đầu nhõng nhẽo “ chảy nước” khiến đám con trai (đôi khi là con gái) phải theo sau dọn dẹp.

Sức mạnh: Nhờ khả năng nũng nịu mà có thể nhờ vả những bạn nam ga lăng trong lớp làm việc hộ.

Đặc điểm nhận dạng: xinh xắn, điệu đà, trong cặp luôn thủ sẵn gương và son (đôi khi là phấn) để chỉnh trang nhan sắc. Mồm luôn sẵn sang mở hết công suất nếu gặp chuyện (VD như thấy sâu “trên điện thoại”, giấy cứa vào tay, cầm quyển sách nặng…)

Lý do bị ghét: Quá yếu đuối tới mức khiến mọi người khó chịu.

Kiểu 9: “Bà Tám”

Nếu lớp B, lớp C có chuyện gì thì lớp chúng ta cũng sẽ biết được nhờ khả năng tám xuyên lục địa của người này. Thành phần chuyên gia hóng và lan truyền tin đó trong lớp (không cần biết tin chính xác hay không). Đây cũng là người lan truyền những tin đồn ra khắp trường.

Đặc điểm nhận dạng: 1 tháng bị giáo viên đổi chỗ 1 lần do nói chuyện với bạn bên cạnh quá nhiều. Nhưng giáo viên nào có biết rằng “Bà Tám” dù có ngồi đâu thì vẫn buôn được như thường thôi.

Sức mạnh: Nhờ khả năng “nói giỏi” mà cả lớp có thể đùn đẩy trọng trách “báo cáo “ về bất kỳ một điều gì đó với giáo viên. Ngoài ra, cũng nhờ khả năng này mà “ Bà Tám “ có thể xin được đề từ lớp khác.

Lý do bị ghét: Nói nhiều nói lan man nói luyên thuyên và nhiều lúc còn nói sai.

Kiểu 10: “Dân thường”

Chẳng làm gì nhiều ngoài việc lâu lâu rảnh rỗi sẽ ngồi tụm lại với nhau buôn về ai đó. Tuy bình thường là vậy nhưng dân số lại đông nhất so với các kiểu người kể trên.

Sức mạnh: Đông dân nhất nên nếu thiếu đi sĩ số sẽ giảm chóng mặt.

Lý do bị ghét: chẳng có lý do gì cả. Người ta cứ an phận thủ thường như vậy và sống thôi.

Dù là kiểu người gì đi nữa, tất cả đều sẽ là kỷ niệm trong mỗi chúng ta. Tuổi học sinh nếu thiếu đi bạn bè thì thật là buồn chán. Vậy nên, khi còn có thể, các bạn cứ chơi hết mình, yêu hết mình đi. 3 năm cấp 3 ngắn lắm, quay đi quay lại đã tới ngày chia tay.

Mong cho các bạn học sinh sẽ cùng nhau tạo những kỷ niệm đẹp nhất bởi chúng sẽ theo ta tới suốt cuộc đời. Còn chưa đầy 3 tháng nữa thôi là bước vào kỳ thi THPT rồi, hãy cứ bên nhau đi khi còn có cơ hội.