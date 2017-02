Nhiếp ảnh gia “đẹp trai nhất ngân hà” khiến chị em lùng sục

Thứ Bảy, ngày 04/02/2017 06:00 AM (GMT+7)

Đó là René Grincourt, có quốc tịch Pháp và hiện đang làm công việc của một nhiếp ảnh gia. René sinh năm 1990, năm nay tròn 27 tuổi đồng thời là người mẫu cho nhiều bộ ảnh thời trang chuyên nghiệp. Dù sở hữu ngoại hình và gương mặt đắt giá nhưng mãi đến tận năm 24 tuổi, René mới có cơ hội được làm người mẫu.

Chàng nhiếp ảnh gia đang gây sốt trên cộng đồng mạng

Trong suốt 3 năm qua, anh chàng đã làm việc với nhiều công ty quản lí người mẫu nổi tiếng như Marilyn Agency Paris, Next Models London, International Model Management Brussels, One Management New York...

Chàng "soái Tây" sở hữu gương mặt góc cạnh, nụ cười tươi rói, chiếc mũi cao thanh thoát cùng phần râu quai nón cực kì nam tính. René còn có vóc dáng cao ráo cùng thân hình sáu múi quyến rũ khiến chị em "gục ngã".

Trên nhiều diễn đàn mạng, nhiều cô gái còn tìm kiếm và truyền tay nhau những tấm hình về anh chàng điển trai này.

Tài khoản Instagram của René hiện có gần 140 ngàn lượt theo dõi. Mỗi bức hình anh chàng đăng tải lên đều nhận được từ hàng ngàn cùng hàng trăm bình luận khen ngợi, trầm trồ đến từ khắp nơi trên thế giới.

Không chỉ được đánh giá cao về ngoại hình, khả năng nhiếp ảnh cùng mắt nghệ thuật của chàng trai này cũng là một điểm cộng không thể bỏ qua. René thường chụp ảnh chân dung và đời sống.

Ngắm “dung nhan” của soái ca nhiếp ảnh gia và một số tác phẩm do René thực hiện:

Những hình ảnh này thường nhận được nhiều lượt thích từ cư dân mạng

Ngoại hình quyến rũ của chàng nhiếp ảnh gia người Pháp khiến nhiều fan nữ mê mẩn

Mỗi bức hình của anh chàng đăng lên trang cá nhân đều "nổ like"

Cuộc sống thú vị của anh chàng cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ

Những bức ảnh do René thực hiện cũng được đánh giá cao