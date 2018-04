Lý do vợ đẹp, làm ra nhiều tiền vẫn bị chồng phản bội

Thứ Hai, ngày 02/04/2018 08:38 AM (GMT+7)

Ngoại tình thời nay

Không người phụ nữ nào đủ xinh đẹp và giỏi giang để giữ được sự chung thủy của một người đàn ông.

Hầu hết đàn ông đều nghĩ rằng, nếu có một cô vợ xinh đẹp và giỏi giang, họ sẽ không bao giờ “đi lạc”.

Nhưng thực tế không phải như vậy, đàn ông ngay cả khi đã sở hữu người phụ nữ tuyệt vời, họ vẫn sẵn sàng mạo hiểm với những cuộc phiêu lưu tính ái, khi có dịp.

Nhiều anh chồng có những cuộc phiêu lưu tình ái với người phụ nữ thậm chí con xấu hơn vợ (Ảnh minh họa)

Một người đàn ông sẵn sàng “đốt cháy” hôn nhân và sự nghiệp của mình cho niềm vui tình ái ngoài luồng. Điều này khiến phụ nữ phải tự trăn trở với bản thân, tại sao một người đàn ông đã có mọi thứ trong nhà vợ đẹp, con ngoan, sự nghiệp tốt,…nhưng họ vẫn ngoại tình? Tại sao họ cố gắng cưới một cô gái hoàn hảo về làm vợ, nhưng rồi sau đó bỏ lại niềm đam mê một thời của mình, vì những cuộc phiêu lưu tình ái với người phụ nữ thậm chí con xấu hơn vợ?

Dưới đây là một số giả thuyết để giải đáp thắc mắc ấy của phụ nữ:

Vợ đẹp nhưng xấu tính

Rất nhiều ông chồng đồng quan điểm với ý kiến này bởi họ cho rằng sống với một người phụ nữ xấu tính thì dù cô ta có xinh đẹp đến đâu cũng không thể vớt vát lại được tính nết khó ưa.

Cái đẹp là để ngắm mà lúc nào cũng nhìn thấy cô ta cau có rồi nhìn thấy chồng là quát tháo ca thán thì có đẹp như hoa hậu cũng không đỡ nổi.

Người xưa có những câu nói rất chí lý đến giờ vẫn luôn khiến chúng ta phải gật đầu tán thành như “cái nết đánh chết cái đẹp” “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” thế nên tính nết của người phụ nữ mới là điều quan trọng và được ghi nhận mãi mãi chứ không phải sắc đẹp.

Vợ đẹp mà xấu tính thì ở bên người phụ nữ như thế đàn ông cũng sẽ không hạnh phúc vì cuộc sống hôn nhân đâu mấy vui vẻ khi suốt ngày phải đón nhận những tính xấu của vợ.

Dung mạo xinh đẹp mà lúc nào mở mồm ra cũng toàn những lời lẽ khó tiêu, không tử tế thì dù bạn có đẹp đến đâu cũng khiến người đối diện cảm thấy khó chịu và không muốn tiếp xúc hay gần gũi.

Quên nịnh chồng

Thực tế cho thấy, những người phụ nữ có học thức và nhan sắc thường quên mất việc nịnh chồng hay coi chồng như anh hùng trong mắt mình. Họ không coi thường chồng mà đơn giản chỉ vì, họ tự tin vào bản thân và luôn theo đuổi khuynh hướng bình đẳng. Điều này khiến họ nghĩ rằng, mình không có nghĩa vụ, trách nhiệm phải tỏ ra tôn sùng chồng. Thậm chí ở một số trường hợp, những người phụ nữ có nhan sắc, có học thức, có tiểu sử bản thân tốt còn rơi vào tâm lý đề cao mình, vì thế càng không có chuyện họ coi chồng là mạnh thường quân của cuộc đời mình.

Đây chính là lý do đàn ông “lạc lối” với người phụ nữ kém vợ mọi mặt. Khi nhận được sự ngưỡng mộ, tán dương và tôn sùng, anh ta cảm thấy mình như bóng cây cổ thụ vững chắc cho người phụ nữ này. Điều đó tất yếu dẫn đến chuyện “lạc đường” của chàng.

"Ngoại tình khiến tôi thấy được tôn trọng”

Những người vợ giỏi giang thường chê bai hoặc so sánh chồng mình với chồng người ta. “Sao anh không giống như anh B, anh C? Sao anh làm gì cũng tệ hết vậy, rửa chén cũng không xong?” Những điều đó khiến đàn ông không có cảm giác được tôn trọng.

Vậy là họ dấn thân vào con đường ngoại tình. Ở con đường đó, họ sẽ tìm được những người nhìn nhận được giá trị thật sự của mình. Và cũng ở nơi đó, họ sẽ được phô diễn hết bản lĩnh của mình. Đàn ông có lòng tự trọng rất lớn. Khi họ cảm thấy không được tôn trọng trong chính ngôi nhà của mình thì việc ngoại tình là điều mà họ chọn lựa.

Người thứ ba đã chờ sẵn

Đây là câu trả lời đơn giản nhất. Khi một người đàn ông đang tìm kiếm cơ hội ngoại tình thì chuyện qua lại với một cô nàng xinh đẹp như người mẫu hay có dung nhan tầm thường chẳng thành vấn đề. Chắc chắn, anh ta thích các cô "người mẫu" hơn nhưng việc tiếp cận họ không đơn giản. Và thường là, nếu họ đã định ngoại tình, họ sẽ tìm người cũng đang sẵn sàng cho việc đó. Dù cô bồ kia có dung mạo thế nào, cô ta muốn anh ta và khiến anh ta cảm thấy thoải mái. Người đàn ông sẽ không ngồi đó để cân nhắc xem vợ mình hơn hay cô gái sắp trở thành bồ anh ta hơn. Anh ta đang cần "đổi gió" và có người sẵn sàng đáp ứng, vậy là đủ.

Vợ đẹp nhưng không biết chiều chồng

Có một cô vợ xinh đẹp là điều mà chàng trai nào cũng mong muốn nhưng để giữ chân được họ mãi bên mình thì sắc đẹp chưa phải là yếu tố quyết định. Bạn xinh đẹp nhưng bản chất lại là một cô vợ khô khan và thiếu sự thú vị trong chuyện phòng the thì quả thực đây là một điều đáng lo ngại.

Tỷ lệ các ông chồng ngoại tình vì không hòa hợp chuyện chăn gối cao hơn rất nhiều so với lý do chê vợ xấu, bởi vậy chị em đừng coi nhẹ vấn đề này. Vợ chồng hòa hợp chuyện chăn gối cũng là yếu tố then chốt tạo nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc lâu dài.

Sắc đẹp rồi sẽ phai tàn thậm chí với thời đại thẩm mỹ viện lên ngôi như hiện nay thì muốn đẹp chỉ cần có tiền là xong nhưng sự hấp dẫn lôi cuốn và kinh nghiệm phòng the thì không phải người phụ nữ nào cũng am hiểu. Thế nên chỉ dựa vào sắc đẹp mà tự tin trong cuộc chiến giữ chồng khỏi cạm bẫy của ngoại tình thì chắc chắn bạn là người thua cuộc.