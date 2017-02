Lạ lẫm nghệ thuật tò he đang "thôi miên" giới trẻ TQ

Tò he không còn xa lạ gì với người Việt Nam nhưng lại khá lạ lẫm và đẹp mắt dưới bàn tay khéo léo của các nghệ nhân Trung Quốc.

Thứ Sáu, ngày 10/02/2017 07:00 AM (GMT+7)

Nhiều du khách Trung Quốc đều mong muốn tìm đến con phố Đông Quan ở thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô để được các nghệ nhân tò he nổi tiếng nặn tượng chân dung làm quà lưu niệm.

Tượng tò he được làm từ đất sét màu khiến du khách trầm trồ thán phục vì quá sinh động và giống người thực.

Thông thường, để hoàn thiện một tượng tò he mô phỏng người thật, nghệ nhân phải mất khoảng 20 phút.

Thời gian nhanh chậm còn phụ thuộc vào thời tiết ngày hôm đó có dễ chịu hay không. Ngoài ra, du khách muốn làm tượng tò he phải đợi xếp hàng dài càng khiến các nghệ nhân tò he nơi đây thêm nổi tiếng.

Việc nặn tò he chân dung có thể được nghệ nhân quan sát trực tiếp khách đối diện hoặc dựa vào bức ảnh theo yêu cầu.

Mỗi tượng tò he có giá trung bình khoảng 50 NDT (161.000 đồng), cộng thêm 20 NDT (65.000 đồng) nếu muốn bọc hộp thủy tinh.

Mức giá này là cố định và không thể mặc cả, rất đáng đồng tiền bát gạo vì tính thẩm mỹ cũng như sự tinh tế, chân thực của tượng tò he.

Được biết, tò he còn có tên gọi là nặn đất màu, một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống lâu đời của Trung Quốc.

Nguyên liệu khá đơn giản gồm đất màu để tạo ra muôn hình vạn trạng hết sức đẹp mắt và đầy nghệ thuật.

Loại đất màu này được nhồi sợi bong, trộn đều và bắt đầu tạo hình, sau đó hong khô, tô màu và vẽ trang trí.

Như vậy từ đất màu là nguyên liệu chính cùng đôi bàn tay khéo léo giúp tạo nên đủ loại hình thủ phong phú từ người đến động vật đầy màu sắc đẹp mắt, chân thực.

Tuy vậy cách làm tò he ở đây khác nhiều so với nghệ thuật tò he truyền thống, từ nguyên liệu cho đến cách thức nặn.

Theo tiết lộ của một nghệ nhân tò he ở Dương Châu, nguyên liệu chủ yếu ở đây là bột giấy, sau đó trộn một chút cao su và chất tạo màu. Tất cả mọi nguyên liệu đều được làm thủ công toàn bộ.

Ngoài ra, cách thức sử dụng bột giấy nặn tượng người hay vật cũng khá phổ biến ở nhiều nước Âu Mỹ và cả Nhật Bản.

Chỉ có điều khác biệt ở đây là tính thẩm mỹ từ đôi bàn tay nghệ nhân, tượng không bị méo mó, nhanh khô trong điều kiện tự nhiên và không cần phải nung hay tô màu lần hai.

Do sự tiện lợi này nên loại hình nặn tò he kiểu mới được nhiều nghệ nhân tò he và các hang đồ chơi cũng như thanh niên yêu thích.