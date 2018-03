Hãi hùng với chuyện “hết yêu là tung ảnh nóng”

Liên tục trong thời gian gần đây xảy ra các vụ việc trả thù hèn hạ của các cặp đôi vốn từng yêu nhau say đắm. Cụ thể chị L.T.D, sinh năm 1985, giáo viên mầm non tại (Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đang báo công an, “kêu cứu” vì ảnh nóng của chị bị phát tán trên mạng xã hội, tag cả trang cá nhân của chị vào khiến người quen thân của chị đều xem được. Theo chị trình bày thì người tung ảnh nóng là ông P.VQ (sinh năm 1950, sống tại Ninh Bình).

Tin tưởng vào người yêu, không ít cô gái đã phải trả giá đắt khi cho người yêu quay clip nóng (Ảnh minh họa IT)

Ông này đến Quan Sơn công tác, gặp chị D. thì cho biết vợ đã mất nên hai người quan hệ tình cảm với nhau. Trong thời gian yêu nhau, chị đồng ý cho ông Q. chụp lại ảnh hai người đang quan hệ tình cảm trên giường để lưu giữ kỷ niệm. Sau một thời gian yêu nhau, giữa ông Q và chị D nảy sinh mâu thuẫn nên chị D quyết định chia tay ông Q nhưng ông này không đồng ý và vẫn quyết níu kéo.

Sau khi chị D kết hôn với một người khác ở huyện Quan Sơn, những hình ảnh nóng mà chị D đã gửi vào máy ông Q. liên tục xuất hiện trên mạng xã hội.

Trước đó, một phụ nữ tên là Thu tại Phú Thọ cũng trình báo công an về việc chị bị người yêu cũ tên Minh đòi tiền, nếu không sẽ tung clip sex giữa hai người lên mạng xã hội.

Theo lời trình báo, năm 2013, chị lang thang trên mạng và quen Minh, anh ta cho biết hoàn cảnh nghèo nên 30 vẫn chưa có vợ. Dù đã có gia đình nhưng chị này vẫn nảy sinh tình cảm với anh ta. Từ năm 2013-2017, hai người đã gặp gỡ, “quan hệ tình cảm” nhiều lần tại nhà nghỉ ở Phú Thọ. Những lần như vậy, Minh thường chủ động ghi lại cảnh ân ái giữa hai người để làm kỷ niệm, chị Thu cũng đồng ý.

Đến cuối năm 2017, do sợ chồng phát hiện nên chị Thu yêu cầu chấm dứt quan hệ, nhưng Minh không đồng ý. Anh ta yêu cầu chị Thu phải chi tiền bồi thường tuổi xuân cho anh ta. Nếu không đưa tiền, anh ta sẽ tung clip sex giữa hai người lên mạng xã hội. Chị Thu đành phải trình báo công an.

Những chuyện như này không phải là mới, nhưng không hiểu sao chị em phụ nữ vẫn liên tục mắc phải. Vào một số trang web đen thường đăng các clip sex, có ảnh rõ mặt, có ảnh không rõ mặt, có nhiều cô gái, phụ nữ khá non nớt. Dù lúng túng, ngượng ngùng nhưng hầu hết đều đồng thuận cho người yêu quay clip sex giữa hai người.

Chắc chắn vào giờ phút quay clip, chụp ảnh nóng đó, ai cũng nghĩ rằng clip đó là kỷ niệm “để đời”, cả hai cùng trân trọng, nâng niu, “sống để bụng, chết mang theo”. Cũng không ai nghĩ rằng tình yêu sẽ tan vỡ, người yêu sẽ trở mặt. Và lúc tiền hết, tình tan ấy sẽ giống như “cháy nhà ra mặt chuột”, bộ mặt thật của người yêu mới hiện ra hết sức trần trụi và bỉ ổi.

Cũng có người chia tay nhau thì tử tế, nhưng một ngày đẹp trời bỗng cờ bạc, làm ăn thua lỗ, cần tiền. Vậy là trong lúc buồn bã, giở ảnh cũ ra ngắm, bất chợt thấy ảnh nóng của cô gái ngày xưa, anh ta liền tìm cách tống tiền.

Nhiều cô gái xấu hổ, mất nghề nghiệp, mất gia đình, bị bạn bè, người thân cười chê, xa lánh chỉ vì lỡ tin người yêu mà chụp ảnh nóng, quay clip sex. Lòng tham của họ thường không đáy, đòi được một lần lại đòi lần sau. Muốn sống yên thân thì chỉ có cách là báo công an nhưng điều đó cũng đồng nghĩa cuộc sống sẽ xáo trộn, bị ảnh hưởng là điều không thể tránh được.

Vì thế, dặn dò chị em khi yêu đừng bao giờ nghe lời người yêu chụp ảnh nuy, quay clip sex. Nếu người yêu nài nỉ, dụ dỗ, cưỡng ép cô gái quay clip sex thì có nghĩa anh ta đã có âm mưu, coi cô gái như trò tiêu khiển, muốn ghi lại bằng chứng “chiến đấu” của mình. Dù có thể hôm nay anh ta giữ lại để “ngắm”, nhưng không có nghĩa ngày mai anh ta không mang clip đó ra khoe với bạn, hoặc hôm kia anh ta dùng “bằng chứng yêu thương” đó để làm vũ khí hạ nhục, tống tiền, cưỡng bức bạn.

Dù anh ta chưa có ý định xấu nhưng khi lưu những hình ảnh nhạy cảm của bạn trong điện thoại, máy tính có nghĩa là đã đặt người yêu vào sự rủi ro cao độ. Ai biết ngày mai điện thoại máy tính không bị mất, không bị xem trộm và clip sex, ảnh nóng đó bị phát tán ra ngoài. Một người đàn ông không muốn bảo vệ cô gái của mình, cũng đáng để bạn đánh giá lại tình cảm của anh ta.