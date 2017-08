Ghen tuông vô lối, ghì chặt bạn gái rồi xăm kín người

Thứ Năm, ngày 31/08/2017 09:00 AM (GMT+7)

Ghen là một thứ gia vị không thể thiếu trong tình yêu, thế nhưng nếu “nêm nếm” món gia vị ấy quá nhiều thì tình yêu sẽ không còn yên bình, hạnh phúc mà thậm chí còn trở nên đáng sợ.

Trong chương trình Unbelievable Story – Real Situation của đài MBN ở Hàn Quốc – chương trình tái hiện lại những sự kiện có thật - mới đây đã đăng tải câu chuyện tình yêu gây “sốc” cho khán giả.

Anh chàng bạn trai Doo Hoon vì ghen tuông vô lối đã có hành động không tưởng với cô bạn gái Soo Hee.

Đó là mối tình của cô gái Soo Hee (bí danh) và người bạn trai Do Hoon (bí danh). Để đảm bảo danh tính cho nhân vật, tên của hai người đã được thay đổi và các cảnh diễn ra trong chương trình đều do các diễn viên đóng.

Một ngày khi trở về nhà, So Hee rất bất ngờ khi thấy bạn trai đang đứng chờ mình với dáng vẻ đầy giận dữ. Vừa nhìn thấy cô, anh đã quát lớn: “Cô đáng phải nhận sự trừng phạt.”

Lý do khiến Do Hoon nổi cơn thịnh nộ là vì anh đã nhìn thấy bạn gái nói chuyên vui vẻ với nhân viên an ninh trong tòa nhà.

Không kiềm chế được cơn ghen dữ dội, Do Hoon đẩy bạn gái lên giường, giữ chặt chân tay cô rồi lấy kéo cắt áo và dùng rượu lau sạch lưng của So Hee.

Trong cơn tức giận, Do Hee đã xăm kín những dòng chữ trên lưng, chân và tay của bạn gái.

Sau đó, gã thanh niên trong cơn cuồng ghen đã xăm kín những dòng chữ trên lưng cô bạn gái đáng thương với những câu như: “Tôi sẽ không nhìn những chàng trai khác”, “Tôi hứa sẽ yêu Kim Do Hoon cho tới khi chết”, “Tôi sẽ không bao giờ tiếp xúc với những người con trai khác”.

Bất chấp việc bạn gái gào khóc, van xin, Do Hoon vẫn tiếp tục hành vi tàn nhẫn của mình trên cánh tay cô gái: “Tôi sẽ không tán tỉnh người khác”, “Tôi sẽ không mỉm cười với người khác”. Còn ở chân của cô lại in hằn những dòng như: “Giờ giới nghiêm là 8 giờ. Không bao giờ được muộn”, “Kim Do Hoon ♥ Yoon Soo Hee."

Những dòng xăm vĩnh viễn không bao giờ có thể xóa nhòa trên cơ thể của cô gái.

Kể từ sau sự việc đáng sợ ấy, Soo Hee luôn phải mặc quần áo dài tay bất kể thời tiết vì sợ để lộ những hình xăm xấu xí.

Sau khi câu chuyện của cô gái đáng thương bị gã bạn trai ghen tuông vô lối được trình chiếu, có rất nhiều khán giả bức xúc và cho rằng người bạn trai gặp vấn đề về tâm lý nên mới có hành vi quá khích như vậy.

Vì chương trình không hề đề cập tới cái kết của mối tình nên không rõ liệu cô gái có chia tay gã bạn trai “đáng sợ” hay không nhưng nhiều người cũng mong rằng cô có thể sớm thoát khỏi mối quan hệ với gã và có cuộc sống hạnh phúc hơn.