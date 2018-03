Gặp gỡ thông gia, người đàn ông phát hiện sự thật động trời

Thứ Tư, ngày 21/03/2018 00:08 AM (GMT+7)

Mới đây, tại Trung Quốc đã xảy ra câu chuyện hy hữu, gây xôn xao dư luận. Một người đàn ông sau khi gặp gỡ gia đình thông gia đã phát hiện ra chuyện động trời, khiến tất cả mọi người đều dở khóc dở cười.

Cụ thể, ông Quách có một cô con gái khả ái xinh đẹp là Quách Tú. Mới đây, con gái ông đã tính đến chuyện trăm năm, liền dẫn bạn trai là Vương Hữu Chí về ra mắt. Qua lại vài lần, ông Quách cũng rất ưng chàng trai họ Vương, còn cảm thấy con rể tương lai có nhiều nét giống mình. Cứ thế, hai bên gia đình quyết định gặp gỡ để bàn chuyện cưới hỏi.

Khi đến nhà thông gia, ông Quách đã biết sự thật động trời (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, đến khi gặp mẹ của anh Vương, ông Quách mới giật mình hoảng sợ. Lý do là bởi, mẹ của anh Vương chính là mối tình đầu của ông. Nghi ngờ anh Vương chính là con đẻ của mình, ông Quách tìm cách xét nghiệm ADN với anh. Kết quả cho thấy, anh Vương quả thật là con trai ruột của ông.

Lúc này, ông Quách lại vô cùng lo lắng bởi, nếu con gái Quách Tú kết hôn với Vương Hữu Chí sẽ rất ảnh hưởng đến tương lai hai đứa.

Và cũng trong lúc hoảng loạn tinh thần, linh tính mách bảo ông Quách đi xét nghiệm ADN với con gái. Chẳng ngờ, Quách Tú không có chút liên hệ máu mủ gì với ông. Mừng cho con gái thế nhưng ông Quách cũng vô cùng tức giận, ngay lập tức quay về hỏi vợ.

Tới lúc đó, ông Quách mới biết được sự thật. Hóa ra, vợ ông Quách hồi trẻ sinh non một lần, sau đó vất vả lắm mới có thai tiếp. Lần này, bà quyết định về nhà mẹ đẻ để an thai và cũng mong chồng có thể tập trung vào sự nghiệp.

Tuy nhiên về quê an thai không bao lâu, vợ ông Quách lại tiếp tục sinh non. Sợ chồng thất vọng, bà Quách quyết định nhận con nuôi, giả vờ đó chính là con gái do mình sinh ra. Mọi chuyện tưởng rằng sẽ không bao giờ lộ cho đến khi Quách Tú đến tuổi kết hôn, tất cả mọi việc đều được phơi bày.