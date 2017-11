Gái 30 hứng "gạch đá" vì tìm người yêu giống bạn thân

Thứ Năm, ngày 16/11/2017 11:31 AM (GMT+7)

Cặp đôi Thùy Mai - Văn Phương

Hình mẫu bạn đời lý tưởng của các chàng trai, cô gái xuất hiện tại “Bạn muốn hẹn hò” nhiều lần khiến khán giả ngỡ ngàng. Người thì muốn tìm vợ như hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, Mai Phương Thúy, người thì mong có chồng như MC Quyền Linh, ca sĩ Noo Phước Thịnh…

Thế nhưng, tìm kiếm người yêu lý tưởng giống như anh bạn thân lâu năm thì Thùy Mai (30 tuổi, nhân viên kế toán, đến từ Quảng Ngãi) là trường hợp đầu tiên.

Cô gái 30 tuổi được mai mối cho anh chàng 33 tuổi, đến từ Đắk Lắk, đang công tác tại công ty dược tên Văn Phương. Màn se duyên của họ mở đầu khá êm đềm.

Văn Phương không thích con gái nhuộm tóc, cho đến khi gặp Thùy Mai

Thùy Mai tự giới thiệu là cô gái vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn, biết quan tâm người khác, chăm sóc gia đình khá tốt. Điểm yếu của cô nàng là nóng tính và hay tự ái.

Đã 30 tuổi nhưng Thùy Mai vẫn “chưa có mối tình nào ra mối tình nào”, hễ quen ai, tìm hiểu được 2, 3 tháng lại chia tay. Tiêu chí tìm kiếm bạn đời của cô khá đơn giản, cao từ 1m62 đến 1m65 tâm lý và không hút thuốc.

Khi được hỏi về hình mẫu bạn trai lý tưởng, cô gái 30 tuổi khiến toàn bộ khán giả ngỡ ngàng khi chỉ tay về phía anh chàng mặc áo sơ mi trắng, ngồi dưới hàng ghế khán giả nói: “Giống anh kia nhưng đừng mập giống ảnh”. Anh chàng đó chính là bạn thân của Thùy Mai.

Tiêu chí kén chọn người yêu gây tranh cãi của Thùy Mai

Thùy Mai đính chính, bạn thân đã có người yêu

MC Cát Tường hoang mang hỏi cô gái: “Tìm bạn trai giống bạn thân vậy sao không vớt luôn anh bạn thân đi?”. Cô đính chính, anh bạn thân của mình đã có người yêu, chính là cô gái mặc váy đen ngồi bên cạnh khiến trường quay giảm bớt không khí căng thẳng.

Về phần Văn Phương, anh chàng cũng gây khá nhiều tranh cãi khi đưa ra tiêu chí chọn người yêu không nhuộm tóc. Anh thích mẫu người phụ nữ truyền thống, biết chăm sóc gia đình, nấu nướng và yêu ca hát. Ngoại từ chuyện để tóc màu, những tiêu chí còn lại Thùy Mai đều đáp ứng được.

Tuy vậy, khi mặt đối mặt, mọi tiêu chí đề ra trước đó không còn quan trọng nữa. Cặp đôi tỏ ra hài lòng về nhau nên nhanh chóng bàn về các kế hoạch tương lai như thời gian cưới, nơi an cư lập nghiệp sau khi kết hôn… Thùy Mai sẵn sàng “lấy chồng theo chồng”, khiến Văn Phương rất hài lòng.

Cặp đôi đã có cái kết viên mãn

Cuối cùng, chàng trai 33 tuổi nắm tay, bày tỏ tình cảm với cô gái 30 tuổi: “Anh em mình bấm nút, tìm hiểu hẹn hò nhé. Em cho anh cơ hội nhé!”. Đúng như ước hẹn, cặp đôi cùng bấm nút hẹn hò.

Thể hiện khá tốt trong màn mai mối, được nhận xét là dịu dàng, hiền thục nhưng Thùy Mai vẫn không tránh khỏi một vài ý kiến trái chiều của dân mạng vì tiêu chí kiếm bạn trai giống bạn thân.

“Phụ nữ 30 tuổi đáng lẽ phải rất tinh tế, thế nào đi hẹn hò lại vác theo anh thân rồi yêu cầu bạn trai giống họ”, một nick name bình luận.

“Chị có chắc là sau này đến với nhau, người yêu chị không bị ám ảnh bởi điều này không? Dù chị không so sánh nhưng tự họ sẽ có tâm lý so sánh bản thân mình với người kia. Chị không nên nói vậy”, một nick name khác chia sẻ.