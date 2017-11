Cô gái xinh như hoa hậu tặng hoa Tổng thống Donald Trump là ai?

Chủ Nhật, ngày 12/11/2017 11:00 AM (GMT+7)

Đây là khoảnh khắc vinh dự của Phạm Ngọc Hà My khi tặng hoa cho Tổng thống Donald Trump vào chiều 11/11. Ảnh TTX/VN

Không chỉ xinh đẹp mà con học giỏi, Phạm Ngọc Hà My đã trở thành đại diện cho bạn trẻ Việt Nam vinh dự đứng ở sân bay Nội Bài tặng hoa cho Tổng thống Donald Trump.

Trong tà áo dài màu vàng duyên dáng, cô gái Hà thành xinh đẹp trở thành điểm nhấn và tạo sự chú ý của rất nhiều phóng viên ảnh. Ngay khi những hình ảnh được đăng tải, Hà My được dân mạng truy tìm thông tin về cuộc sống riêng tư.

Cô gái xinh đẹp trong tà áo dài màu vàng

Được biết, năm nay Hà My 21 tuổi, cô là cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, hiện là sinh viên Học viện Ngoại giao. Đồng thời, Hà My đang là thành viên của câu lạc bộ Lễ tân Ngoại giao.

Theo thông tin từ những người bạn của Hà My chia sẻ, cô gái xinh đẹp này có thể giao tiếp thành thạo bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Từ nhỏ 9X đã yêu thích và đam mê ngôn ngữ.

Hình ảnh đời thường của Hà My

Học giỏi, ngoan ngoãn lại xinh xắn nên từ nhỏ đến lớn, Hà My đều được bạn bè và thầy cô yêu mến. Cô gái trể này cũng có tính cách hòa đồng và cởi mở.

Một người bạn của Hà My chia sẻ niềm tự hào: "Đây là niềm tự hào đối với bản thân cũng như gia đình và bạn bè của My. Mình nghĩ đó là bước đệm giúp My phát triển bản thân hơn trong tương lai".

Hà My được dân mạng đặc biệt chú ý.