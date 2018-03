Cô gái "táo bạo" mới quen 2 ngày đã rủ bạn trai vào khách sạn

Xuất hiện trong chương trình “Yêu là cưới”, cặp đôi Toàn Thiện (28 tuổi, nhân viên văn phòng) và Tú My (23 tuổi, nhân viên văn phòng) khiến khán giả hết bất ngờ đến “giật mình ngã ngửa”. Gặp nhau 2 ngày đã yêu, yêu 4 tháng đã muốn cưới, chuyện tình “thần tốc” của họ thu hút gần 500.000 lượt xem.

Chuyện tình "thần tốc" của cặp đôi khiến khán giả ngỡ ngàng

Ngay từ đầu cặp đôi đã khẳng định: “Chuyện tình của bọn em kịch tính lắm, lạ kỳ lắm, không giống ai trên đời này. Giống như quen từ kiếp trước vậy”.

Ấn tượng đầu tiên về nhau của My và Thiện hoàn toàn trái ngược. Đối với Thiện, My là cô gái “vừa thấy đã ghét”, ghét không cần lý do. My lên TP.HCM học, vô tình ở đúng nhà lưu trú của công ty Thiện. Nghe đồng nghiệp bàn tán, cô gái mới đến không chịu ở nhà mà đi chơi đến 2- 3 giờ sáng mới về, Thiện “đã ghét lại càng thêm ghét”.

Trong khi đó, My lại mê đắm Thiện ngay cả khi chưa gặp mặt mà chỉ nghe qua lời kể của hàng xóm. Lúc được xem bức ảnh thẻ của anh thì cô chính thức “trúng tiếng sét ái tình”.

Họ yêu nhau sau 2 ngày gặp mặt

Cặp đôi gặp mặt nhau lần đầu tiên khi công ty Thiện tổ chức đi du lịch, My đóng vai trò hướng dẫn viên. Cái cách hai người “chạm nhau” cũng li kỳ và vô cùng lãng mạn.

“Đêm hôm đó, mọi người đi bộ với nhau trên một con đường làng. Trời rất tối, lại có đom đóm nữa, giống như trong chuyện tình ngày xưa ấy. Bạn này đang xách đồ, em tới xách phụ thì vô tình tay chạm tay. Giống như kiểu chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời vậy, em mới nghĩ nhất định phải cưới cô này làm vợ”, Toàn Thiện kể lại.

Sau cái chạm tay định mệnh đó, hai người bắt đầu trò chuyện với nhau. My ghen khi thấy một cô gái lạ gọi điện cho Thiện lúc 11 giờ đêm. Còn Thiện thì thổn thức khi được My đưa đi gặp bạn trai cũ và hỏi một câu trêu đùa: “Anh có yêu em không?”.

Ấn tượng đầu tiên về nhau của My và Thiện hoàn toàn trái ngược

Thế nhưng, chỉ sau cái chạm tay đầu tiên, họ đã trúng tiếng sét ái tình

Toàn Thiện thấy vậy, quyết định “đánh nhanh thắng nhanh”. Mới ngày thứ hai quen nhau, anh đã gọi điện cho mẹ của My xin phép. Anh gọi mẹ xưng con, nói: “Mẹ ơi, tụi con mới quen nhau 2 ngày thôi nhưng tụi con rất thương nhau rồi. Nếu My đồng ý thì mẹ có cho My về nhà con làm dâu không?”. Mẹ cô gái gật đầu ngay tắp lự: “Lấy chồng phải theo chồng. Mẹ giao nó cho con rồi đó”.

Ngay hôm đó, cặp đôi chuẩn bị tinh thần về nhà Thiện ra mắt. Anh thuê phòng khách sạn cho My ở, còn mình định quay trở về nhà lưu trú nghỉ ngơi. Ai ngờ, My đưa ra một đề nghị táo bạo khiến anh chóng mặt: “Tối nay anh qua ngủ với em đi”. Thiện như mở cờ trong bụng, về phòng lấy đồ rồi qua khách sạn ngủ với bạn gái mới quen hai ngày.

Tú My táo bạo rủ Toàn Thiện ngủ chung

Một đêm bên nhau, cặp đôi có cơ hội tâm sự nhiều điều, thậm chí, họ còn lên kế hoạch cưới xin cẩn thận như thể đã có hàng nghìn ngày yêu nhau.

Chuyện tình “thần tốc” của Toàn Thiện và Tú My khiến hai MC “lăn đùng ngã ngửa”. Riêng khán giả liên tục thể hiện sự phấn khích bằng tràng pháo tay rần rần.

Định mệnh là vậy nhưng cặp đôi vẫn không tránh khỏi những thử thách khi yêu. Về nhà Thiện ra mắt, My bị choáng khi gia đình chồng tương lai quá đông người. Sự khác biệt về lối sống khiến cô “hết hồn hết vía”, không nói được lời nào.

Cặp đôi quyết định "về chung một nhà" chỉ sau 4 tháng yêu đương

Ngay cả những lần sau, Tú My vẫn ngại ngùng đến độ gặp người nhà bạn trai mà không thưa, không gửi. Mẹ Thiện thấy vậy ngăn cấm dữ dội. Thiện căng thẳng đến độ quyết định đưa bạn gái về lần cuối cùng, nếu vẫn không chào hỏi lễ phép thì sẽ chuyển hướng khác.

May mắn là Tú My sớm nhận ra vấn đề của mình. Cô thay đổi và nhận được sự ủng hộ của gia đình bạn trai.

Chính thức yêu nhau được 4 tháng, giờ đây, My và Thiện đã sẵn sàng “về chung một nhà”. Cuối chương trình, Thiện bày tỏ lòng biết ơn đến mẹ của My đã xem anh như con trai trong nhà và chấp nhận gả con gái cho anh. My cũng gửi đến mẹ và toàn thể gia đình bạn trai lời xin lỗi vì những ngày đầu đã không cư xử đúng đắn.

“Cảm ơn em đã chọn anh là người đàn ông đi cùng em đến cuối đời”, Toàn Thiện rút nhẫn cầu hôn bạn gái vô cùng lãng mạn.