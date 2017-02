Clip: Cái kết đắng cho anh chàng vì sắc quên bạn

Thứ Sáu, ngày 17/02/2017 07:00 AM (GMT+7)

Clip: Chết cười với "tang lễ" của anh chàng vì sắc quên bạn

Một tang lễ được cho là trang trọng và tràn đầy không khí buồn tẻ trong kí túc xá đại học St.Mary's, San Antonio, Mỹ gần đây đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Điều đáng chú ý, tang lễ này được cử hành không phải để tiễn đưa người quá cố như truyền thống, mà nó được tổ chức để "chia tay" một người còn sống và đã từng là anh em thân thiết của họ nhưng "bỗng dưng biến mất" vì tình yêu.

Trong "đám tang" đặc biệt này, có 10 chàng trai mặc đồ trang trọng và đeo kính đen đến tham dự. Họ bày biện thuốc lá, video game... để tưởng niệm "cậu bạn từng thân" với một nét mặt hết sức đau khổ. Tang lễ cũng được cử hành với đầy đủ các nghi thức bao gồm cả... cha xứ và điếu văn.

Không gian trang trọng của tang lễ

Khung cảnh u ám của "đám tang" được bắt đầu với bản nhạc nền bài hát "See you again" và sau đó là màn "điếu văn" kể tội anh chàng Adam Milner, nhân vật chính của câu chuyện.

Theo những gì mà vị "cha xứ" kể, Adam đã từng là một người bạn thân thiết và luôn gắn bó với mọi người. Thế nhưng, từ khi anh chàng có bạn gái mới, sự gắn bó đã dần dần giảm xuống, thưa thớt và rồi gần như bốc hơi khỏi thế giới.

Cuối đám tang, tất cả những người bạn đã đồng thanh hát vang bài hát "I love you, baby" để bày tỏ niềm nuối tiếc với người bạn của mình.

Hình ảnh của Adam được bạn bè dùng làm "ảnh thờ"

Một chi tiết khá thú vị là địa điểm diễn ra tang lễ lại ở ngay cửa phòng của Adam. Tuy không dám bước ra chứng kiến nhưng thấy được tình cảm mà bạn bè dành cho mình, chắc hẳn Adam sẽ phải rất xấu hổ và điều chỉnh lại các mối quan hệ của anh chàng.

Đoạn clip về tang lễ giả của các sinh viên trường St.Mary's ngay lập tức đã nhận được hàng ngàn lượt likes và share trên mạng xã hội Instagram. Hầu hết các ý kiến, bình luận đều ủng hộ cách làm của nhóm và chỉ trích anh chàng Adam vì hành vi "trọng sắc khinh bạn".