Chia tay 1 năm mới biết bí mật động trời của bạn trai trong lần đi phượt

#11998 Yêu nhau 3 năm, 1 lần đi phượt nhóm, chia tay, 1 năm sau mới biết lý do! Mình khóa K54. Thực ra, chúng mình chia tay được gần 1 năm rồi nhưng đến giờ mới rõ lý do, tự dưng thấy tình cảm như một trò đùa. Mình kém anh ấy 1 tuổi, anh không học NEU (thôi thì mình xin phép giấu trường không lại lộ danh tính người ta không hay). Chúng mình yêu nhau vì đợt đó mình đi làm thêm và gặp anh. Anh là khách quen của cửa hàng mình làm thêm, sau 1 thời gian tán thì bắt đầu yêu nhau, yêu suốt 3 năm kể từ khi mình mới kết thúc năm nhất mọi người à. Anh có sở thích đi phượt, mình cũng thích đi với anh lắm nhưng vì không có thời gian nên thi thoảng mới đi được. Anh vẫn có nhóm bạn để đi gồm cả nam và nữ, đôi khi là lập team đi với những người mới quen biết qua loa. Mình cũng có một vài lần trải nghiệm nên cũng thấy vui, để cho anh đi tự do, con trai mà, còn trẻ thì cấm họ sao được. Cho tới đợt đó, sau một chuyến đi phượt về, anh tự dưng lạnh nhạt với mình. Lúc đó, mình mới ra trường, anh không nhắn tin, hỏi han hay kêu mình đi chơi nữa... Mình thấy là lạ mới nhắn tin hỏi “có chuyện gì, sao tự dưng im lặng với nhau?” thì anh bảo là, từ lúc ra trường thấy mình thay đổi. - Từ lúc ra trường, anh thấy em khác lắm, không như ngày xưa. - Đúng mà anh. Em ra trường phải đi làm, rồi tối về mệt nhiều khi chỉ muốn ngủ. Em cũng phải lo cuộc sống của em nữa... đâu phải lúc nào cũng đi chơi được đâu. - Anh nghĩ chúng mình nên suy nghĩ lại tình cảm này, có lẽ, sinh viên yêu nhau thì được chứ lúc ra trường có nhiều nỗi lo, hai đứa khó mà đến bên nhau. - Anh cứ nghĩ đi, dù sao cũng ba năm rồi, không còn ít để suy nghĩ non trẻ nữa... - Anh nghĩ thời gian này chúng mình nên dừng lại. - Dừng lại hay chia tay? - Chúng ta sẽ chia tay một thời gian, nếu thấy ổn thì cứ vậy, còn không ổn thì quay lại. Đúng như người ta nói, tuổi trẻ chẳng thể nào có được trọn vẹn cả tình yêu lẫn sự nghiệp em à. - Vâng em đồng ý. Đợt đó chia tay là cuối tháng 12... Mình cũng không nghĩ nhiều vì có lẽ, đây là chuyện rất bình thường thôi, yêu sinh viên khác mà ra trường khác. Rồi anh dần dần biến mất trong cuộc sống của mình cho tới tháng 3 năm nay, bỗng dưng thấy anh ăn hỏi rồi cưới, mình còn chẳng biết cô gái kia là ai. Mình hỏi mọi người thì thấy bảo là bạn mới. Rồi đùng cái tháng vừa rồi anh có con. Tất nhiên thông tin đó do bạn bè mình kể, mình đã không quan tâm rồi nhưng chúng nó càng kể càng thấy đau đầu. Rồi mấy đứa kể luôn là vợ chồng anh ấy quen nhau qua một lần đi phượt, trong cái lần phượt đó thì... Nghe đến đây, mình vừa đau đầu vừa thấy buồn cười. Hóa ra tất cả là vì cái lần đi phượt ấy, hai người đi quá giới hạn, rồi vì lí do đó anh phải chia tay mình gấp để còn lấy vợ. Ôi cái cuộc đời này, gì mà "Chúng mình ko hợp", gì mà "Tuổi trẻ chẳng thề nào có được trọn vẹn....". Giờ ngẫm lại mới thấy mắc cười, hóa ra mình cao thêm tới 3m rồi mà một năm sau mới biết. Cũng may mình dứt bỏ được, chuyện cứ như chuyện hài vậy?