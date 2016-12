Tán gái trên truyền hình vẫn luôn miệng nhắc người yêu cũ

Thứ Ba, ngày 27/12/2016 10:07 AM (GMT+7)

Đi kiếm “gấu” còn yêu cầu phải giống người yêu cũ thì khác gì “vác dùi đục đi hỏi vợ”. Ấy thế mà chàng trai Lâm Đồng- Phan Trường Duy (26 tuổi) lại làm theo đúng cách này.

Chàng trai hồn nhiên nhắc lại mối tình đầu khi đi tán gái

Thậm chí, anh chàng còn công khai tìm “bản sao của người yêu cũ” ngay trên sóng truyền hình, chương trình “Bạn muốn hẹn hò” do MC Quyền Linh và Cát Tường làm ông mai – bà mối.

“Bạn muốn hẹn hò” tập 230 (lên sóng ngày 25/12 vừa qua) đã se duyên cho cặp đôi Trường Duy (quản lý phòng gym) và Thanh Loan (24 tuổi, Vũng Tàu, nhân viên xuất nhập khẩu). Trong khi trò chuyện cùng “ông Tơ – bà Nguyệt”, cả hai đã gián tiếp tìm hiểu nhau và chia sẻ tiêu chí chọn người yêu.

Trong đó, tiêu chí của chàng trai Lâm Đồng khiến khán giả trong trường quay phải ngỡ ngàng: tìm bạn gái giống người yêu cũ. Trường Duy chia sẻ, anh từng có mối tình đầu sâu đậm kéo dài 3 năm và đã chia tay được hơn 1 năm.

Mối tình đầu dang dở ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý của chàng trai Lâm Đồng

Dù khẳng định đã hoàn toàn dứt tình với người cũ nhưng khi nhắc lại mối tình dang dở này, chàng trai vẫn nghẹn ngào xúc động. Anh thổ lộ, suốt thời gian dài sau khi tình đầu đổ vỡ, anh không muốn quen với người con gái khác.

Chưa dừng lại ở đó, khi được hỏi về tiêu chí chọn bạn gái, anh chàng vô tư trả lời, muốn tìm người mới giống người cũ. Và lý do anh đưa ra là: “Em hài lòng với người yêu cũ nên muốn người sau này cũng giống như vậy”.

Muốn tìm người mới giống người cũ

Chia sẻ của Phan Trường Duy khiến cả “ông mai – bà mối” và khán giả ngỡ ngàng. Thậm chí, MC Cát Tường còn lộ rõ vẻ bức xúc: “Em nói tiêu chuẩn của em thì cứ nói, sao lại nhắc tới bạn gái cũ làm chi. Tiêu chuẩn em đưa ra có cả nghìn, cả tỷ cô gái đáp ứng được…”.

Thanh Loan – cô gái được mai mối cũng thừa nhận, khá buồn và thất vọng khi đối phương muốn tìm “bản sao của người cũ”. Cô khẳng định: “Nếu anh vượt qua được mối tình đầu rồi thì em chấp nhận. Chứ còn vương vấn mà vẫn đi tìm mối tình khác thì không ổn”.

Thanh Loan khá thất vọng trước chia sẻ của đối phương

Theo dõi “Bạn muốn hẹn hò” số 230, khán giả khá bất mãn với màn tán gái “vụng về” của anh chàng Lâm Đồng. Hầu hết đều cho rằng, nếu còn tình cảm sâu đậm với bạn gái cũ thì không nên đến chương trình, vừa mất thời gian vừa lấy đi cơ hội của người khác.

“Đi kiếm bạn gái mà còn yêu cầu giống người yêu cũ thì ai dám yêu. Nếu có hẹn hò nhau thì mong anh bạn bỏ suy nghĩ đó đi, kẻo cô gái kia lại phải khổ”, nick name My My chia sẻ.

“Người yêu mới phải giống người yêu cũ, nghe não lòng. Đã vậy thì quay về níu kéo người cũ đi cho lẹ, mất công lên đây hẹn hò làm chi”, một nick name khác viết.

Khi đối diện với nhau, cả hai một lần nữa thẳng thắn trao đổi vấn đề này

Trước khi kết thúc chương trình, Phan Trường Duy vẫn kịp khẳng định, mình đã hoàn toàn quên người cũ. Những chia sẻ trước đó về mối tình đầu là do quá thẳng thắn và không muốn giấu giếm sự thật. Cuối cùng, cả hai đã bấm nút hẹn hò và cho nhau cơ hội tìm hiểu.