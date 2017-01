Chàng nhiếp ảnh người Pháp "hot hơn mùa hè" khiến chị em đổ gục

Thứ Tư, ngày 01/02/2017 05:05 AM (GMT+7)

Mới đây, hình ảnh một anh chàng điển trai với cơ bắp cuồn cuộn đang gây sốt trên một diễn đàn mê trai đẹp dành cho các chị em. Ngay lập tức, thông tin về chàng "soái Tây" đã được cộng đồng mạng tìm ra. Mỹ nam điển trai này chính là René Grincourt.

René Grincourt thu hút chị em bởi gương mặt điển trai, nụ cười ấm áp cùng thân hình cường tráng.

Grincourt thu hút người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi vẻ điển trai, nam tính, đặc biệt là thân hình cường tráng. Theo thông tin trên Instagram, René đến từ Pháp, hiện đang là người mẫu kiêm nhiếp ảnh gia.

Chàng trai sinh năm 1990 bắt đầu sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp từ năm 2014. Anh chàng 26 tuổi từng làm việc với nhiều công ty người mẫu nổi tiếng như Marilyn Agency Paris, Next Models London, International Model Management Brussels, One Management New York và một vài công ty khác ở Istanbul, Milan và Paris.

Không chỉ đẹp trai, René còn là một nhiếp ảnh gia kiêm người mẫu nổi tiếng ở Pháp.

Không chỉ có đam mê với nghề người mẫu, René còn là một nhiếp ảnh gia có tiếng ở Pháp. Vẻ ngoài lạnh lùng, nam tính của chàng người mẫu kiêm nhiếp ảnh gia người Pháp khiến nhiều chị em "chết đứ đừ". Instagram của anh chàng có hơn 136.000 theo dõi, nhiều người dự đoán con số này sẽ tiếp tục tăng trong tương lai.

Cùng ngắm hình ảnh cơ bắp sáu múi đầy quyến rũ của chàng người mẫu hot nhất nước Pháp:

Thân hình siêu hấp dẫn của chàng người mẫu sinh năm 1990 với cơ bắp lực lưỡng.

Gương mặt đẹp không góc chết của chàng "soái Tây" người Pháp.

Body sáu múi cùng vẻ ngoài nam tính "hạ gục" trái tim cánh chị em.

Để có được cơ thể hoàn hảo, chàng nhiếp ảnh gia đẹp trai thường xuyên tới phòng tập gym.

Ngoài công việc người mẫu, Grincourt còn là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng với những góc máy sáng tạo.

Anh chàng rất hào hứng với những chuyến du lịch xa xôi.

Chàng trai 9X cũng rất thích chụp ảnh "tự sướng" như nhiều bạn trẻ khác.

Không chỉ đẹp trai, Grincourt còn rất yêu động vật.