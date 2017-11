Cặp vợ chồng khiến khán giả cười "bể bụng" vì những chia sẻ thầm kín

Xuất hiện trong chương trình “Vợ chồng son” phát sóng ngày 6/10 vừa qua, cặp đôi Vũ Mạnh Linh (30 tuổi, tài xế, quê Thanh Hóa) và Thúy An (28 tuổi, lập trình viên quê Sóc Trăng) khiến khán giả một phen “bể bụng”. Vì những chia sẻ quá đỗi thật thà mà tập phát sóng của cặp vợ chồng hơn kém nhau 2 tuổi hút đến gần 500.000 lượt xem.

Cả hai quen nhau khi Mạnh Linh học năm cuối đại học còn Thúy An là sinh viên năm 2 trường ĐH Mở TP.HCM. Linh gặp An trong dịp về nhà lớp trưởng ăn Tết và không có ấn tượng gì đặc biệt với cô. Thế nhưng, khi An cất tiếng hát trong trẻo, Linh “bị siêu lòng”, sẵn sàng cởi áo ngoài nhường cho cô trong tiết trời giá lạnh.

Sau đó ít ngày, Mạnh Linh chủ động xin số điện thoại rồi rủ An đi chơi. Ngay lần đầu gặp gỡ, anh chàng đã “manh động”, kéo mặt cô về phía mình “hôn khí thế” tại chỗ đông người. An “đứng hình”, sợ hãi, ấm ức nhưng không dám phản kháng, chỉ còn cách bỏ về.

Anh chàng chủ động đến mức bạn gái hoảng hồn

Để thoát khỏi “ông dê xồm”, Thúy An nhờ người bạn thân giả làm bạn trai đến trước mặt Mạnh Linh “đánh phủ đầu”. Nào ngờ, anh bình tĩnh cầm lấy tay Thúy An nói: “Bạn trai thì em cứ quen bình thường nhưng anh không bỏ cuộc đâu”. Ngay tối đó, anh bắt đầu lên kế hoạch cưa cẩm bố mẹ vợ và em vợ tương lai, sau đó mới tán tỉnh cô.

Cuối cùng, Thúy An cũng “đổ rạp” và trở thành người yêu của Mạnh Linh. Chàng trai Thanh Hóa là người có số đào hoa, đi đến đâu cũng được các cô gái xinh tươi chủ động tán tỉnh bởi vậy, trong suốt 9 năm yêu nhau Thúy An không ít lần phải khổ sở vì ghen tuông.

Ngay cả khi sát ngày cưới, Thúy An vẫn nhận được tin nhắn của một cô gái lạ tự nhận là người tình của Mạnh Linh. Phải mất khá nhiều thời gian, cả hai mới giải quyết êm thấm chuyện này để tổ chức đám cưới như dự định.

Đêm tân hôn lắm sóng gió của cặp vợ chồng son

Câu chuyện của cặp vợ chồng son thật sự kịch tính khi cả hai “về chung một nhà”. Đêm tân hôn, dù rất cố gắng nhưng Mạnh Linh và Thúy An vẫn chưa “động phòng” thành công vì không có kinh nghiệm. Nhưng cũng nhờ thế mà Thúy An mới tin chồng mình thật sự “còn zin”.

Đến khi vào TP.HCM lập nghiệp, cặp đôi còn gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười hơn thế. Những ngày đầu khó khăn, Linh và An phải thuê nhà trọ. Một căn phòng trọ nhỏ mười mấy mét vuông có đến 5 người ở gồm: bố mẹ Linh, hai vợ chồng và em trai ruột của An. Trong đó, bố mẹ chồng nằm ở dưới, còn Linh – An và cậu em vợ nằm ở trên gác gỗ.

Những câu chuyện hài hước khiến khán giả cười "té ghế"

Chính bởi sự bất tiện đó mà cặp vợ chồng son không dám thoải mái trong “chuyện ấy”. Cả tháng trời, cả hai không dám làm gì vì sợ gác gỗ phát ra tiếng động.

“Vợ em bảo: “Anh, hay mình đi thuê khách sạn đi” nhưng em nói: “Thôi từ từ đi, để xong nhà mới em muốn làm gì thì làm”. Thời điểm đó, cả hai đang dồn tiền xây nhà nên tiết kiệm tối đa mọi thứ”, Mạnh Linh thật thà chia sẻ.

Những năm tháng chật chội, bức bách nhưng không thể nào quên của hai vợ chồng

Giờ đây, Mạnh Linh và Thúy An đã có tổ ấm mới, rộng rãi và vững chãi. Cả hai cũng đã có phòng riêng để “bung lụa” như mơ ước. Cuộc sống của đôi vợ chồng hài hước viên mãn đến độ không có điểm nào muốn đối phương phải thay đổi. Mơ ước lớn nhất của Linh và An hiện tại là sớm sinh em bé.

Đúng như tinh thần của “Vợ chồng son”, Mạnh Linh và Thúy An không ngại ngần chia sẻ những sự cố “thầm kín” nhất trong cuộc sống hôn nhân. Chính sự thành thật ấy của họ đã chiếm được cảm tình từ phía khán giả.