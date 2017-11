“Yêu râu xanh” mở nhạc to để giở trò đồi bại với bé gái 14 tuổi

Luân và Chỉnh tại cơ quan công an (Ảnh: công an)

Ngày 9.11, Cơ quan Công an huyện Càng Long (Trà Vinh) cho biết, vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Minh Luân (25 tuổi) và Thạch Văn Chỉnh (24 tuổi, cùng ngụ ấp Tân An Chợ, xã Tân An, huyện Càng Long) về tội “Hiếp dâm trẻ em và Giao cấu trẻ em”. Nạn nhân là em T. (14 tuổi, ngụ xã Tân An, huyện Càng Long).

Theo cơ quan công an, Chỉnh và T. có quan hệ tình cảm yêu đương. Tháng 9 vừa qua, Chỉnh hẹn “người tình nhí” ra quán cà phê để “tâm sự”.

Sau đó, Chỉnh về kể lại vụ việc cho bạn là Luân nghe. 5 ngày sau, Luân đi ngang nhà T. thì thấy bé gái này ở nhà một mình nên nảy sinh ý định đồi bại. Luân đi vào nhà T. rồi mở máy phát nhạc lớn tiếng, sau đó xô em bé gái 14 tuổi vào phòng ngủ thực hiện hành vi đồi bại.

Khi cha mẹ đi chợ về, T. kể vụ việc bị Luân giở trò đồi bại. Cha mẹ của bé gái này đến cơ quan công an trình báo.

Quá trình điều tra, Công an đã bắt giữ cả hai nghi phạm nói trên.