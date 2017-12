Ngày 23-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vi Vông Xá (49 tuổi, trú tại bản Tạ Xiêng, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương) về tội mua bán, tàng trữ ma túy và tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Bị can Vi Vông Xá

Xá là đối tượng nghiện ma túy, từng đi cai nghiện bắt buộc và có tiền án cũng về tội buôn bán tàng trữ trái phép chất ma túy vừa ra tù. Thời gian gần đây, Xá lại mua súng để tiếp tục đi buôn heroin và sẵn sàng chống trả khi bị vây bắt.

Công an huyện Thanh Chương đã phải xác lập chuyên án mang bí số 127M để đấu tranh, triệt phá đường dây ma túy lớn có trang bị vũ khí nóng. Đến ngày 16-12, tổ trinh sát Công an huyện Thanh Chươngđã ập vào nhà Xá bắt quả tang Xá đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Công an thu giữ trong nhà Xá một khẩu súng K54, 3 viên đạn, 2 gói ma túy gồm hơn 30 gram ma túy đá, 5,32 gram heroin, một con dao nhọn và môt cân tiểu ly.

Tang vật súng, đạn và ma túy công an thu giữ từ Vi Vông Xá.

Xá khai nhận đã lên huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An) gặp và mua của người đàn ông dân tộc Mông hai gói ma túy trên với giá 20 triệu đồng. Sau đó, Xá chôn ma túy dưới nền nhà để cất giữ sử dụng và chia nhỏ bán kiếm lời thì bị bắt. Xá không ngờ ma túy đã chôn dưới nền nhà và có súng K54 trong tay, nhưng đã không qua mặt được cảnh sát và không kịp chống trả.