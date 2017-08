Ngày 30-8, xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Ninh Thuận đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Sửu (SN 1972; ngụ xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) 16 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em" và 8 năm tù tội "Cướp tài sản" - tổng hợp hình phạt là 24 năm tù.

Theo cáo trạng, ngày 7-3, Sửu đến nhà ông Nguyễn Văn M. (thôn An Thạnh 2, xã An Hải, huyện Ninh Phước) nhậu. Buổi tối, sau khi tàn tiệc, Sửu lấy cớ đói bụng nên mượn xe đạp của ông M., chở bé N.H.P (SN 2008, cháu ngoại ông M.) đi mua bánh mì. Sửu đã chở bé P. đến vùng rẫy vắng ở thôn Long Bình, xã An Hải để cưỡng hiếp.

Đến sáng hôm sau, Sửu lấy đôi bông tai vàng của P. và chiếc xe đạp đi bán, rồi kêu xe ôm đưa bé về nhà. Sau đó, Sửu bỏ trốn, đến ngày 12-3 thì bị bắt tại TP Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Sửu là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có 5 tiền án. Khi thực hiện hành vi nêu trên, Sửu vừa chấp hành xong án tù hơn 8 năm về 2 tội "Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Cướp tài sản".