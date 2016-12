Vụ thiếu nữ bị đâm gục: Xác định 2 đối tượng qua camera

Qua hình ảnh camera an ninh và dấu vết tại hiện trường, công an xác định cô gái ở Sài Gòn bị hai đối tượng khống chế và đâm gục để cướp tài sản.

Công an khám nghiệm hiện trường nơi cô gái bị đâm gục dẫn đến tử vong

Ngày 31.12, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố điều tra, truy xét hai đối tượng có liên quan đến vụ án mạng khiến chị L.T.P. (21 tuổi, quê An Giang) bị gục trong hẻm 237 Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp) dẫn đến tử vong.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 29.12, chị P. cùng bạn trai là anh Lê Văn Nghĩa (21 tuổi, quê Nghệ An) đến hẻm 237 Phạm Văn Chiêu (đoạn gần cổng sau trường tiểu học Lê Quý Đôn, phường 14, quận Gò Vấp) để ngồi tâm sự. Không lâu sau, anh Nghĩa chạy đi mua nước, riêng chị P. vẫn ngồi lại đó. Khi quay trở lại nơi tâm sự, anh Nghĩa không thấy chị P., tưởng bạn gái đã về nhà nên anh chạy về phòng trọ tìm. Vừa về tới nhà trọ, anh Nghĩa nhận được điện thoại của người dân báo chị P. bị đâm gục trên đường nên chạy đến cùng người dân đưa bạn gái đi cấp cứu tại Bệnh viện 175. Do bị thương quá nặng nên chị P. đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an quận Gò Vấp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng điều tra vụ việc.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lời khai nhân chứng cùng hình ảnh camera an ninh gần hiện trường, công an xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản. Theo hình ảnh camera ghi lại. chị P. bị hai đối tượng dùng dao khống chế, khi chị P. phản ứng thì bị chúng đâm gục tại chỗ và cướp chiếc điện thoại di động.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ và truy xét hai đối tượng có liên quan.