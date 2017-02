Vụ tài xế chết trong cabin: Nghi can khai lý do giết người

Hai nghi can bước đầu khai nhận lý do xuống tay sát hại tài xế xe đầu kéo, bỏ trên cabin.

Thứ Hai, ngày 20/02/2017 08:50 AM (GMT+7)

Hai đối tượng Liêm và Cường

Ngày 20.2, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan điều tra công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Minh Liêm (34 tuổi) và Trương Việt Cường (còn gọi là Sệ lát, 38 tuổi) cùng ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Liêm và Cường là hai nghi phạm sát hại anh Chu Văn Phong (SN 1978, quê Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Nội) rồi bỏ trên cabin xe ô tô đầu kéo gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Bắc Ninh, chiều 16.2, tại đường đôi 280, địa phận thôn Kim Đào, thị trấn Thứa, người dân địa phương phát hiện thi thể anh Phong trên chiếc xe ô tô đầu kéo đỗ nhiều ngày không di chuyển.

Qua điều tra ban đầu, cảnh sát xác định, trước khi tử vong, anh Phong chở sắt thép từ Hải Dương về Hà Nội giao hàng. Tuy nhiên, sau khi nhận sắt thép, anh Phong mất tích cho đến khi được phát hiện chết trong cabin chiếc xe đỗ ở Lương Tài. Anh Phong có dấu hiệu bị sát hại và hiện trường vụ án là ở nơi khác.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong đêm 16.2, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45, Công an tỉnh Bắc Ninh) đã làm rõ, số thép anh Phong nhận chở đã được bán cho một cửa hàng tại Gia Lâm, Hà Nội.

Căn cứ tài liệu điều tra, cảnh sát làm rõ Liêm và Cường là hai nghi phạm sát hại anh Phong để cướp số thép mang bán.

Ông Nguyễn Công Khôi, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, sau khi bị bắt ngày 18.2, các nghi phạm bước đâu khai nhận, Liêm vốn là lái xe đầu kéo nên có quan hệ quen biết với anh Phong.

Liêm biết anh Phong hay chở thép xây dựng từ nhà máy thép Hòa Phát. Liêm cùng Cường bàn bạc lên kế hoạch cướp thép của anh Phong.

Sáng 14.2, Liêm gặp anh Phong xin đi nhờ xe. Đến 13 giờ cùng ngày, anh Phong đón Liêm lên xe tại ngã ba thị trấn Phú Thái. Đi được khoảng 5km, Liêm nói với anh Phong cho Cường lên xe đi nhờ một đoạn. Khi lên xe, Cường và Liêm nhắn tin cho nhau về việc ra tay hành động.

Xe đi thêm khoảng 50km hướng về Hà Nội thì Liêm bảo anh Phong dừng xe cho Cường xuống nhằm làm anh Phong mất cảnh giác.

Khi xe vừa dừng lại, Liêm và Cường đã khống chế, dùng dao sát hại anh Phong rồi để xác nạn nhân tại chỗ nghỉ trong cabin.

“Các đối tượng bước đầu khai giết người để diệt khẩu”, một cán bộ điều tra Phòng PC45, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết.

Sau khi giết anh Phong, Liêm và Cường lái xe mang 34 tấn thép tới một cửa hàng ở Gia Lâm, Hà Nội.

“Các đối tượng mới lấy 30 triệu đồng bởi chủ mua họ không có tiền. Chiếc xe chở khoảng 34 tấn thép trị giá khoảng 405 triệu”, một cán bộ điều tra thông tin.

Nhận tiền xong, Liêm và Cường lái chiếc xe đầu kéo về bỏ ở thị trấn Thứa cùng xác nạn nhân trên cabin.

Sau đó, Liêm trốn ra Hạ Long (tỉnhQuảng Ninh), còn Cường bỏ trốn về Kim Thành (tỉnh Hải Dương). Tuy nhiên, qua phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), Công an các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng bắt giữ đối Liêm và Cường.