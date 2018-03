Vụ nữ nhân viên massage bị sát hại: Nghi can từng ngộ một bạn tình khác

Thứ Năm, ngày 29/03/2018 19:00 PM (GMT+7)

Ngày 29-3, thông tin mới từ Cơ quan CSĐT: Đối tượng Võ Văn Hiệu (41 tuổi, quê Bình Triều, Thăng Bình, Quảng Nam) nghi can duy nhất của vụ giết hại nữ nhân viên cơ sở massager Minh Thành đã qua cơn nguy kịch...

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy: Nghi can Võ Văn Hiệu quê gốc Quảng Nam, nhưng đã ra Đà Nẵng làm nghề thợ in, thêu áo dài nhiều năm qua. Khoảng từ giữa năm 2017, qua nhiều lần làm khách quen của cơ sở massage Minh Thành nên Hiệu đã si mê và cũng được “hoa khôi” của cơ sở là nạn nhân Nguyễn Thị Th. đáp lại tình cảm. Tuy nhiên, cuộc tình giữa nữ nhân viên massager xinh đẹp và vị khách Hiệu lại đi đến một cái kết đau thương do sự ghen tuông mù quáng của Hiệu.

Nhiều lần Hiệu yêu cầu Th. bỏ làm ở cơ sở Minh Thành về sống cùng với Hiệu tại căn nhà trọ trong con hẻm 142 Lê Độ nhưng Th. luôn từ chối. Sau không ít lần cãi cọ, Th. đã nói lời chia tay, khiến Hiệu nghĩ rằng chị Th. đã có người khác nên ghen tuông đe dọa.

Một tình tiết bất ngờ về nghi can Hiệu là có thông tin cho biết: Vào năm 2014, Hiệu cũng đã gây ra một vụ án ngộ sát người tình khác tại Quảng Trị. Cụ thể vào 14-2-2014 Công an huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời bắt tạm giam đối với Võ Văn Hiệu về hành vi cố ý giết người. Nạn nhân của Hiệu là chị Lê Thị M. Ng. (SN 1981, trú huyện Hải Lăng, Quảng Trị).

Theo kết quả điều tra, Võ Văn Hiệu và chị Ng. có một thời gian yêu và sống với nhau tại Đà Nẵng. Trong đợt chị Ng. về quê đón tết Giáp Ngọ năm 2014 cùng gia đình, do bản tính ghen tuông mù quáng nên Hiệu nghi ngờ chị Ng. theo người khác.

Trong cơn ghen lồng lộn, ngày 1-2-2014, Hiệu đón xe từ Quảng Nam ra Quảng Trị rồi tìm đến nhà chị Ng. mong nối lại tình cảm giữa hai người nhưng chị Ng. không đồng ý. Sau đó, Hiệu rủ anh trai của chị Ng. đi nhậu đến 23h30 cùng ngày rồi cả hai quay lại nhà chị Ng. để ngủ.

Đến khoảng 1h sáng ngày 2-2-2014, khi thức dậy đi vệ sinh, Hiệu xuống bếp lấy 1 con dao với ý định giết chị Ngọc rồi tự tử. Nhưng may cho chị Ng., bất ngờ thức giấc phát hiện được ý định tàn ác của người tình vội chống cự và hô hoán cầu cứu nên chị đã bảo toàn được tính mạng...

Chân dung Võ Văn Hiệu lúc gây ra vụ truy sát người tình và bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ (ảnh nhỏ) và cơ sở massager Minh Thành nơi xảy ra vụ án sát hại nữ nhân viên chấn động dư luận Đà Nẵng những ngày qua.

Để tìm hiểu rõ hơn về chân dung của nghi can này, chúng tôi đã tìm đến căn nhà trọ của Hiệu tại hẻm 142 Lê Độ, nơi nghi can này tạm trú nhiều năm qua. Tại đây, hầu hết những hàng xóm của Hiệu đều tỏ ra bàng hoàng khi biết được thông tin Hiệu là hung thủ của vụ án giết người chấn động dư luận những ngày qua.

Anh Trần L. (48 tuổi) nguyên trước là hàng xóm và còn là người rất thân thiết với Hiệu gần 10 năm qua đã chia sẻ: "Hiệu tuy ngoại hình không có gì bắt mắt, làm thu nhập nghề in áo dài cùng với em trai cũng không mấy khá giả. Ngược lại Hiệu lại được cái miệng dẻo quẹo nên được nhiều phụ nữ đeo đuổi. Hơn 40 tuổi đầu, từng có phụ nữ sống như vợ chồng với Hiệu nhiều năm, có con nhưng sau lại chia tay.

Năm 2014, Hiệu “mất tích” khỏi xóm khoảng một thời gian dài, nghe nói nó vướng vào một vụ ghen tuông, truy sát người tình nào đó ở Quảng Trị. Bẵng đi ít lâu, Hiệu lại quay về xóm cũ, thuê căn phòng trọ mới rộng hơn căn cũ lấy nghề in thêu áo dài cũ để mưu sinh.

Qua tìm hiểu, được biết nạn nhân Nguyễn Thị Th. quê ở ấp 7 (xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thuỷ, Hậu Giang) là một người phụ nữ có hoàn cảnh thật đáng thương. Gia đình chị Th. thuộc diện khó khăn ở địa phương. Khoảng 10 năm trước, thấy nhà quá khó khăn, chị T. thông qua giới thiệu đã lấy chồng người Hàn Quốc để có tiền để đỡ đần gia đình.

Ở nơi xứ lạ, xa quê chị Th. có cuộc sống cũng chẵng mấy yên ổn, sau khi sinh liên tiếp 2 người con cho gia đình chồng thì những lục đục, bất đồng ngôn ngữ khiến chị Th. đành phải để lại hai con cho nhà chồng rồi trở về Việt Nam.

Về quê nhà được một thời gian, chị Th. theo bạn cùng quê tìm ra tận Đà Nẵng xin làm nhân viên cơ sở massager được khoảng 6 tháng thì quen biết Hiệu. Sau khi yêu Hiệu một thời gian, chị Th. phát hiện Hiệu có máu ghen điên cuồng nên có ý định chấm dứt quan hệ thì bị đối tượng sát hại...