Vụ nổ súng ở tiệm cắt tóc: Do mâu thuẫn tình ái

Hạnh và Toàn, hai đối tượng gây ra vụ tấn công chủ tiệm cắt tóc.

Ngày 17/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hạnh (SN 1987, trú tại thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) và Bùi Quang Toàn (SN 1991, trú tại xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Trước đó, vào tối 15/3, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một nhóm thanh niên xông vào quán cắt tóc ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội hành hung nam thanh niên được xác định là chủ quán.

Theo hình ảnh ghi lại được cho thấy, khi tấn công chủ quán cắt tóc, một thanh niên mặt đeo khẩu trang rút từ túi quần ra một vật màu đen giơ lên trời, cùng lúc này vang lên tiếng động như tiếng súng nổ. Sau khi tấn công chủ quán, nhóm đối tượng nhanh chóng rời đi. Đoạn clip cho thấy, chủ tiệm cắt tóc bị thương ở mặt và đùi, máu chảy dính vào vai áo. Sau đó, người này được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu.

Đoạn clip này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội kèm theo thông tin cho rằng, nhóm đối tượng tấn công chủ quán cắt tóc đã nổ súng trong quá trình gây án. Nhiều người dùng mạng Facebook bày tỏ bức xúc trước hành vi manh động của nhóm đối tượng.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm đã làm rõ Hạnh và Toàn là hai đối tượng gây ra sự việc.

Theo Công an quận Nam Từ Liêm, khoảng 18h30 ngày 15/3, Công an quận nhận tin báo với nội dung 18h15 cùng ngày, tại ngõ 63, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2 xảy ra vụ nhóm đối tượng sử dụng súng loại Colt tự chế bắn và gây thương tích cho anh Nguyễn Mạnh Hùng (chủ quán cắt tóc) sau đó bỏ trốn. Anh Nguyễn Mạnh Hùng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 19/8 Bộ Công an trong tình trạng đa chấn thương.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Nam Từ Liêm đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội khám nghiệm hiện trường và truy bắt các đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 1 mẩu kim loại dạng chì kích thước 0,9x1,8cm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, rạng sáng 17-3, Đội Cảnh sát hìn sự, Công an quận Nam Từ Liêm và Đội Điều tra trọng án, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ được đối tượng xuất hiện trong clip tấn công chủ cửa hàng cắt tóc là Hạnh, Toàn. Cơ quan công an cũng đồng thời thu giữ một khẩu súng colt tự chế của Hạnh.

Tại cơ quan công an, Hạnh đã thừa nhận đã nổ 1 phát súng nhưng bắn lên trần nhà chứ không bắn vào người Hùng. Toàn là người dùng chai thủy tinh đập vào đầu anh Hùng gây thương tích. Nguyên nhân của sự việc được xác định là do mâu thuẫn tình ái.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn làm rõ đối tượng đi cùng Hạnh và Toàn là Hoàng Tiến Thành. Tuy nhiên, Thành không có hành vi đánh mà chỉ can ngăn Hạnh bắn Hùng, nên cơ quan công an không đề cập xử lý.