Vụ người phụ nữ chết bí ẩn ở Thái Nguyên: Nghi phạm sa lưới

Chị H bị chính khách đi xe ôm sát hại

Tối 10.11, một cán bộ Công an thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, Công an thị xã và Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45, Công an tỉnh Thái Nguyên) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Quang Hưng (SN 1987, ở xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên) để điều tra làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Hưng là nghi phạm sát hại người phụ nữ lái xe ôm tên T.T.H (SN 1982, ở huyện Yên Phong, Bắc Ninh) tại con đường mòn gần Bệnh viện Quân y 91 (phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên) hôm 7.11.

Theo cán bộ Công an thị xã Phổ Yên, tại cơ quan điều tra, Hưng khai nhận, thuê chị H chở huyện Yên Phong về thị xã Phổ Yên. Khi về tới thị xã Phổ Yên, Hưng sát hại chị H lấy điện thoại và xe máy của nạn nhân. “Đối tượng bị bắt khi quay về Yên Phong”, cán bộ Công an thị xã Phổ Yên nói.

Trước đó, sáng 7.11, chị nhận chở một người đàn ông từ Yên Phong đi Thái Nguyên. Đến trưa cùng ngày chị H được phát hiện tử vong tại con đường mòn ít người qua lại gần Bệnh viện quân Y 91. Thi thể chị H có nhiều vết đâm, đầu đội mũ bảo hiểm, mắt vẫn mở.

Theo hình ảnh camera giám sát của phòng khám răng ở thị xã Phổ Yên, trước khi tử vong, chị H điều khiển xe máy Wave màu xanh chở 1 thanh niên mặc quần áo màu đen.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Thái Nguyên đã thu hồi chiếc xe máy của chị H đồng thời xác định được nghi phạm gây ra sự việc là đối tượng Hưng.