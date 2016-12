Vụ nghi bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu: Người trong cuộc lên tiếng

Khu vực quán bún riêu nghi bị bà Đ bỏ thuốc chuột vào nồi nước lèo

Ngày 26.12, chị Trần Thị Bạch Tuyết (37 tuổi, chủ quán bún riêu) đã đến Công an quận 9, TP.HCM nộp đơn xin bãi nại cho bà H.T.N.Đ (52 tuổi, cô chồng chị Tuyết - người nghi bỏ thuốc diệt chuột vào nồi bún riêu của chị Tuyết) nhưng không được công an đồng ý.

Theo chị Tuyết, công an nói vụ việc có tính chất nghiêm trọng và đang được điều tra.

Trước đó, vào rạng sáng 25.12, chị Tuyết nấu nồi bún riêu đặt ven đường Nam Cao (phường Tân Phú, quận 9) để bán hàng ăn sáng, do hết hạt nêm nên chị chạy đi mua. Khi trở về, chị Tuyết nhìn thấy nồi nước lèo nổi lên nhiều bọt lạ bất thường, nghi có chuyện xấu nên chị đã gọi người thân cùng kiểm tra. Qua xem lại hình ảnh camera, mọi người phát hiện lợi dụng lúc chị Tuyết đi vắng, bà Đ đã bỏ “vật lạ” vào nồi bún riêu.

Nhận được tin báo, công an phường Tân Phú và Công an quận 9 có mặt lập biên bản ghi nhận vụ việc. Bà Đ sau đó được đưa về trụ sở công an làm rõ.

Công an khám nghiêm, lập biên bản, ghi nhận vụ việc

Tại cơ quan công an, bước đầu bà Đ đã thừa nhận bỏ thuốc diệt chuột vào nồi bún riêu nhằm ý định đầu độc khách ăn sáng tại quán của chị Tuyết.

Thượng tá Trịnh Văn Sâm, đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Công an quận 9 cho biết, với những kết quả khám nghiệm, điều tra ban đầu cùng với lời khai của nghi phạm, bước đầu đã xác định hành vi phạm tội giết người của đối tượng.

Theo thượng tá Sâm vụ việc đang chờ kết quả giám định mẫu nước lèo trong nồi bún riêu. Nếu xác định hàm lượng độc tố từ thuốc diệt chuột do nghi can Đ bỏ vào nồi bún riêu, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi giết người đồng thời chuyển vụ việc lên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM thụ lý.

Chị Tuyết có làm đơn xin bãi nại cho người cô nhưng không được công an đồng ý vì vụ việc đang được điều tra

Chị Tuyết cho biết, trước đây chị phụ bán quán bún cho bà Đ ở nơi xảy ra vụ việc. Nhưng sau đó bà Đ chuyển vị trí bán bún cách đó khoảng 2km nên chị không còn phụ bán nữa mà mở quán bún riêu bán ven đường khoảng hơn tháng nay.

“Cô Đ yêu cầu tôi chỉ bán cháo lòng chứ không được bán bún. Nếu tôi chịu bán cháo lòng, cô Đ sẽ cho mượn bàn ghế để tiếp tục kinh doanh, còn nếu bán bún cô Đ dọa sẽ phá”, chị Tuyết nói.

Theo chị Tuyết, vợ chồng chị có 4 người con nhưng hoàn cảnh khó khăn nên hai người con lớn đã nghỉ học. Hai đứa con còn lại, một đứa đang sống với bố ở Bình Dương, đứa nhỏ đang theo học mẫu giáo ở cùng với chị.

“Tôi sống ở đây nhiều năm, thấy gia cảnh nghèo khó nên địa phương cấp sổ hộ nghèo. Từ ngày mở bán bún riêu ven đường, tôi kiếm được tiền lời khoảng 200 trăm ngàn đồng mỗi ngày. Tằn tiện lắm mới đủ chi tiêu gia đình và đóng học phí cho con nhỏ. Tôi và cô Đ chẳng có mâu thuẫn đất đai gì cả. Tôi làm gì có đất mà mâu thuẫn. Có thể do chỗ bán bún riêu của tôi đông hơn chỗ bán của cô”, chị Tuyết cho biết.

Theo chị Tuyết, sáng 26.12, chị có đến Công an quận 9 gửi đơn bãi nại để xin cho cô Đ nhưng công an bác đơn vì vụ việc đang được điều tra.