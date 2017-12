Vụ khai quật tử thi nữ kế toán trưởng: “Giải thoát” sau hơn 5 năm ám ảnh

Liên quan đến vụ nữ kế toán trưởng Đào Thị H. bị chết ở tư thế treo cổ hơn 5 năm trước, hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang tiến hành các thủ tục để khai quật tử thi nhằm xác định nguyên nhân.

rước sự việc tử thi của vợ mình sẽ bị khai quật sau hơn 5 năm, anh Ngô Sỹ Mỹ (chồng chị H.) cho biết, gia đình hoàn toàn đồng ý. “Mình cũng muốn làm cho sáng tỏ, chứ mấy năm nay cha con chúng tôi không sao yên tâm được. Mình cũng đã chuẩn bị tâm lý. Việc làm này dù đau xót nhưng cũng sẽ giải tỏa tâm lý và để cho con cái tôi không bị ám ảnh lâu dài nữa”, anh Ngô Sỹ Mỹ chia sẻ.

Hình ảnh chị H. chết ở tư thế treo cổ hơn 5 năm trước (Ảnh: Nhân chứng cung cấp).

Nói về việc, tại sao lúc bấy giờ gia đình không yêu cầu công an giải phẫu tử thi để xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị H., anh Mỹ nói: “Lúc đó, chúng tôi cũng không bình tĩnh. Hơn nữa, cũng nghĩ làm như thế sẽ đau xót quá nên không đề nghị giải phẫu tử thi”.

Chị Đào Thị Lý (em gái ruột chị H.) cũng cho biết: “Chị H. có công việc ổn định, 2 người con trai chăm ngoan, hiền lành, học giỏi. Gia đình lại không có gì trắc trở, chồng hiền lành nên tôi nghĩ chị tôi không có lý do gì để tự sát cả. Vì thế, gia đình rất mong cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An sớm làm rõ nguyên nhân khiến chị H. chết”.

Chị Lý mong công an sớm làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị H..

Trước đó, báo điện tử Người Đưa Tin đã có bài viết Hy hữu: Tử thi sẽ bị khai quật sau hơn 5 năm chết ở tư thế treo cổ, phản ánh: Ngày 12/9/2012, người dân phát hiện chị Đào Thị H., nguyên kế toán trưởng bệnh viện Đa khoa Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An chết trên đồi Động Nen, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, ở tư thế treo cổ.

Bấy giờ, đại diện gia đình chị H. đã ký vào giấy cam kết với nội dung: Chị H. chết do tự sát (treo cổ), cho nên Công an huyện Yên Thành không giải phẫu tử thi để xác định nguyên nhân chết của chị H. (chỉ khám nghiệm bên ngoài tử thi) và có quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Nhưng sau đó, gia đình chị H. viết đơn khiếu nại, không đồng ý với quyết định không khởi tố vụ án hình sự nói trên và cho rằng chị H. chết là do bị giết chứ không phải do tự sát.

Mới đây, bộ Công an cũng đề nghị Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khai quật tử thi chị Đào Thị H., ra quyết định trưng cầu giám định pháp y, để xác định nguyên nhân chết của chị H. Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang tiến hành các thủ tục để thực hiện đề nghị trên của bộ Công an.