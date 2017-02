Vụ đánh thương binh nhập viện: Khởi tố 2 bố con

Ông Hoàng Tiến Vin nhập viện điều trị sau khi bị bố con ông Nhu hành hung.

Ngày 9.2, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện đã khởi tố bị can ông Nguyễn Bá Nhu (SN 1966) và Nguyễn Bá Tài (con trai ông Nhu, SN 1992, đều ở thôn Kênh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Hai bố con ông Nhu là nghi can tấn công ông Hoàng Tiến Vin (SN 1955, ở huyện Chương Mỹ, thương binh đang được hưởng chế độ theo quy định) hôm 25.1 sau va chạm giao thông.

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip khoảng hơn 2 phút ghi lại cảnh, một người đàn ông lớn tuổi điều khiển xe thương binh bị một nhóm người truy đuổi trên đường, chặn rồi lao vào đấm đá, hiện trường vụ việc gần trụ sở Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Chương Mỹ.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Chương Mỹ xác định được ông Nhu và con trai Nguyễn Bá Tài là những đối tượng hành hung ông Vin.

Theo lời khai của ông Nhu và Nguyễn Bá Tài, khoảng 17h30 ngày 25.1, tại khu vực xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, chiếc xe ô tô 4 chỗ hiệu Chevrolet Spark do ông Nhu điều khiển bất ngờ bị chiếc xe ba bánh do ông Vin điều khiển cùng chiều vượt, rồi va vào.

Chiếc xe ô tô của ông Nhu bị hư hỏng sau va chạm giao thông với xe 3 bánh của ông Vin.

Va chạm khiến xe ô tô của ông Nhu bị móp, trầy xước bên hông trái của xe, kéo dài lên đến cửa hậu bên trái, đồng thời làm rụng gương chiếu hậu và vỡ kính chắn gió bên lái.

Tuy nhiên, ông Vin không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Chính vì thế, ông Nhu vừa điều khiển xe vừa hô hào những người tham gia giao thông chặn chiếc xe ba bánh trên. Khi đến khu vực gần trụ sở Phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện Chương Mỹ thì ông Vin dừng xe.

Bực tức vì thái độ bỏ đi của người lái xe ba bánh nên bố con ông Nhu và đã lao vào hành hung. Tài tham gia giữ tay, giật cánh khuỷu ông Vin, còn ông Nhu lao vào tát ông Vin.

Công an huyện Chương Mỹ cũng xác định, sự việc hành hung chỉ do hai bố con ông Nhu gây ra. Những người đi đường thấy vậy vào can ngăn.

Được biết, ông Vin đi bộ đội năm 1972, vào tháng 5.1974 ông bị thương trong một trận chiến đấu tại Quảng Nam. Ông hiện được hưởng chế độ thương binh hạng 2/4, tỉ lệ mất sức khoẻ 61% với một chân bị cụt đến đầu gối, phải dùng chân giả.

Vụ án đang được Công an huyện Chương Mỹ tiếp tục điều tra, làm rõ.