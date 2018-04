Vụ đánh thuốc hướng thần để lừa chiếm ô tô được điều tra thế nào?

Chủ Nhật, ngày 01/04/2018 15:00 PM (GMT+7)

Theo đúng kịch bản, khi bị hại say thuốc, các đối tượng tổ chức đánh bạc, nhờ bị hại cầm bài hộ rồi “lát” bài khiến bị hại thua, chúng ép viết giấy nợ rồi lấy xe ôtô.

Một số đối tượng trong vụ án cùng tang vật

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều nhóm đối tượng giả vờ trong vai các giám đốc, chủ doanh nghiệp để đi thuê xe ôtô có lái. Sau khi thuê được xe, chúng “bày binh bố trận”, mời bị hại ăn cơm, uống bia rượu hoặc uống nước, bí mật bỏ thuốc hướng thần vào rồi tổ chức đánh bài, rủ chủ xe tham gia.

Lợi dụng chủ xe bị say thuốc, các đối tượng “lát” bài khiến chủ xe bị thua. Khi số tiền thua lên đến 200-300 triệu đồng, các đối tượng ép chủ xe viết giấy vay nợ, cầm cố xe. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã gây ra hàng chục vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Với quyết tâm bắt giữ được các đối tượng, CBCS Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thanh Hoá đã đầu tư trí tuệ, công sức và thời gian.

Từ nỗ lực đó, CBCS Phòng CSHS đã “hốt trọn” cả 2 ổ lừa đảo gồm 14 đối tượng. Một trong những nạn nhân là anh Lê Văn L., ở huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Anh L. chuyên kinh doanh ôtô chở khách nên khi có đối tượng thuê xe đi Thanh Hoá, anh L. đồng ý ngay. Trên đường đi, khách nói chuyện với nhau về những khoản nợ, các công việc làm ăn “to lớn” khiến anh L càng tin tưởng đây là những người kinh doanh giàu có.

Đến huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá, khách thuê xe gặp bạn, rồi dềnh dang bảo đợi thêm người nữa. Đúng vào bữa trưa nên khách mời anh L ăn cơm. Sau bữa cơm, anh L thấy trong người lâng lâng, định đi ngủ nhưng các đối tượng rủ đánh bài. Do không có máu cờ bạc nên anh L không tham gia, chỉ ngồi xem. Sau một lúc sát phạt nhau, một đối tượng trong nhóm đứng dậy đi vệ sinh và nhờ anh cầm bài hộ. Nể tình, anh L cầm hộ nhưng giao hẹn trước là thắng hay thua cũng không tham gia. Tuy nhiên, ngay ván đầu cầm bài, anh L thắng đậm. Mấy ván tiếp theo cũng như vậy nên anh ham, quyết định dùng tiền của mình để chơi. Không ngờ, sau mấy ván thắng, càng chơi anh càng thua. Khi số tiền lên đến 200 triệu, lập tức, các đối tượng giở mặt yêu cầu anh viết giấy cắm xe để lấy tiền trả. Không còn cách nào khác, anh L đành phải làm theo yêu cầu của chúng.

Đáng thương hơn là trường hợp của anh Bùi Văn Đ., quê ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá. Anh Đ. có chiếc xe Kia Rio, chuyên chở khách. Anh Đ. được một số đối tượng thuê chở từ thị trấn Giắt, Triệu Sơn đến thị trấn Thọ Xuân, Thanh Hoá rồi rủ ăn cơm, uống bia.

Sau khi ăn uống, anh Đ. không kiểm soát được hành vi nên khi chúng rủ đánh bài, anh Đ. đã tham gia, bị thua 220 triệu đồng và phải cắm chiếc xe để lấy tiền trả nợ.

Về nhà, mặc dù anh Đ. ra sức thanh minh là mình bị mất kiểm soát, bị đánh thuốc mê nhưng bố mẹ, vợ con anh không ai tin, tất cả đều cho rằng anh ham mê cờ bạc nên mới thua mất xe. Buồn vì mất tiền lại chán nản không ai tin tưởng, anh Đ. đã uống thuốc ngủ tự sát. Rất may, người nhà đã phát hiện kịp thời nên anh Đ. được cứu sống.

Xét thấy đây là loại tội phạm có thủ đoạn mới, tính chất rất nghiêm trọng, xảy ra tại nhiều địa bàn, liên quan đến nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh, làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân nên Công an Thanh Hoá đã huy động nhiều lực lượng, Phòng CSHS làm chủ công, Công an các huyện, thị, thành phố phối hợp để điều tra. Đồng thời phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Nam Định... để điều tra.

Sau một thời gian thu thập chứng cứ, tài liệu, lực lượng chức năng đã cơ bản dựng lên được các đối tượng trong ổ nhóm, nắm được địa chỉ, con người và phương thức thủ đoạn của chúng. Nhưng, để phá án, bắt được các đối tượng với đầy đủ tang vật, thực sự không phải dễ, bởi thuốc hướng thần chúng lấy ở đâu, loại gì, công dụng, tác hại của thuốc như thế nào, kẻ chủ mưu, cầm đầu là ai...?

Hàng loạt câu hỏi khiến các trinh sát, điều tra viên phải trăn trở, tính toán kỹ càng. Khó khăn gấp bội khi các bị hại do tác hại của thuốc hướng thần và tâm lí hoảng loạn nên việc nhận dạng đối tượng rất khó khăn.

Với quyết tâm “hốt” bằng được ổ nhóm này, CBCS Phòng CSHS đã bám địa bàn, bám đối tượng, từ đó, phát hiện chính xác thời gian, địa điểm chúng chuẩn bị gây án.

Theo đó, lực lượng chức năng đã phát hiện các đối tượng thuê anh Nguyễn Văn K, ở thị trấn Thọ Xuân chở lên huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Xác định chính xác các đối tượng với đầy đủ tang vật, CBCS Phòng CSHS phối hợp với Công an huyện Thường Xuân tiến hành kiểm tra hành chính để thu giữ tang vật. Thấy lực lượng Công an, các đối tượng đã bỏ chạy vào đường rừng trốn.

Lực lượng chức năng bắt giữ được đối tượng Nguyễn Ngọc Cầu (tức Cầu Định), 29 tuổi, trú ở xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá và hai lọ thuốc chứa dung dịch màu trắng.

Theo kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, 2 lọ thuốc nói trên đều là thuốc hướng thần làm tê liệt thần kinh, làm cho nạn nhân quên và làm theo ý muốn của người khác. Bắt được Cầu nhưng đấu tranh với đối tượng này thực sự không dễ dàng bởi hắn là đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp, có nhiều thủ đoạn đối phó.

Suốt 2 ngày đêm, Cầu một mực cho rằng không liên quan gì đến việc lừa đảo, không biết hai lọ thuốc trên của ai. CBCS Phòng CSHS đã đưa ra các bằng chứng xác thực, không thể chối cãi, Cầu buộc phải khai nhận cùng với Đặng Văn Thao (Thao miền), 36 tuổi, trú ở xã Thọ Thế, Triệu Sơn; Lê Đức Hùng (Hùng tưởng), 32 tuổi, trú ở xã Xuân Sơn, Thọ Xuân; Lê Sỹ Tùng, 32 tuổi ở Xuân Lộc, Triệu Sơn và 1 người tên là Hà ở TP Thái Nguyên – là đối tượng đã mang thuốc vào Thanh Hoá và trực tiếp “đánh” thuốc bị hại.

Sau khi cơ quan Công an bắt đối tượng Cầu, các đối tượng Thao, Hùng và Tùng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an Thanh Hoá đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an truy kích, bắt giữ Hùng, Tùng khi chúng đang lẩn trốn ở TP Hồ Chí Minh. Đối tượng Thao bị Công an huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá bắt giữ. Từ lời khai của các đối tượng kết hợp tài liệu điều tra, Công an Thanh Hoá đã phối hợp với CSHS Công an Thái Nguyên rà soát, xác định đối tượng đánh thuốc mê là Trần Quốc Hà, 30 tuổi, trú ở tổ 48, phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên nên đã bắt giữ đối tượng này.

Đấu tranh khai thác, Hà khai nhận hành vi phạm tội. Mặc dù bắt được 5 đối tượng nhưng qua tài liệu thu thập được, Ban chuyên án xác định ngoài nhóm này, còn một nhóm khác gây ra một số vụ lừa đảo trong thời gian vừa qua.

Từ đó, Ban chuyên án đã xác định có đối tượng ở tỉnh Nghệ An giống với người đã thuê xe của các bị hại nên đã cùng CSHS Nghệ An rà soát, thu thập tài liệu, xác định đối tượng là Hồ Văn Trọng, 45 tuổi, ở xã Hưng Tân, Hưng Nguyên, Nghệ An. Trọng là đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, có nhiều tiền án, tiền sự nên lực lượng chức năng phải rất kỳ công mới bắt giữ được Trọng.

Bước đầu đấu tranh, Trọng không thừa nhận việc đã thuê xe ôtô từ Nghệ An ra Thanh Hoá và không có mối quan hệ nào tại Thanh Hoá. Ban Chuyên án đã cử các điều tra viên có kinh nghiệm đấu tranh suốt 3 ngày đêm với các bằng chứng xác thực, Hồ Văn Trọng đành phải khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và đồng bọn.

Theo lời khai của Trọng thì do quen biết với Trịnh Hữu Văn, 42 tuổi, ở thị trấn Giắt, Triệu Sơn, Thanh Hoá và một số đối tượng khác nên cả nhóm bàn bạc với nhau, Trọng ở Nghệ An là người tìm “mồi” (là những người có ôtô 4 chỗ chở khách, có máu cờ bạc càng tốt) để thuê ra Thanh Hoá làm việc.

Khi tìm được “mồi”, Trọng điện thoại cho Văn hoặc các đối tượng khác ở Thanh Hoá để Văn tìm “thợ” lát bài chuyên nghiệp và các con bạc.

Theo đó, chúng tìm địa điểm ăn cơm, đánh bài, gọi đối tượng Hà từ Thái Nguyên mang thuốc vào để “đánh”. Theo đúng kịch bản, khi bị hại say thuốc, các đối tượng tổ chức đánh bạc, nhờ bị hại cầm bài hộ rồi “lát” bài khiến bị hại thua, chúng ép viết giấy nợ rồi lấy xe ôtô.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Thanh Hoá đã bắt giữ 14 đối tượng trong ổ nhóm trên, làm rõ chúng đã gây ra hàng chục vụ lừa đảo ở nhiều địa bàn.

Ngày 30-3, Trung tá Lê Khắc Minh, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, việc làm rõ, bắt giữ các đối tượng trên gặp rất nhiều khó khăn vì đa số bị hại không trình báo ngay, có trường hợp hàng tháng mới trình báo nên không thể khám nghiệm hiện trường, không thu được mẫu thuốc để giám định, bị hại cũng không nhớ rõ sự việc cụ thể. Đặc biệt, một số gia đình bị hại cho rằng đây là hành vi đánh bạc nên sợ bị bắt, không dám tố cáo.

"Để khám phá được chuyên án, các đồng chí lãnh đạo phải sát sao, tìm hướng đúng để xử lí. Nhiều thời điểm, chúng tôi phải huy động đông người, chia làm nhiều mũi tấn công ở nhiều địa bàn khác nhau, mỗi cán bộ phải vận dụng hết khả năng trí tuệ, sức lực của bản thân mới hoàn thành nhiệm vụ được giao".