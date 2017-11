Thứ Sáu, ngày 10/11/2017 10:39 AM (GMT+7)

Trụ sở nơi xảy ra sự việc trên (ảnh N.T)

Ngày 10/11, thông tin từ Đảng ủy xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, Nghệ An xác nhận có vụ việc công an xã nổ súng khiến chủ tịch xã này bị thương vào chiều 9/11.

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 9/11 ông Nguyễn Ngọc Thấu - Trưởng Công an xã Nghi Quang đến trụ sở với trạng thái có hơi men trong người, nói to và gây ồn ào tại trụ sở ủy ban. Lúc này, ông Nguyễn Đình Thanh - Chủ tịch UBND xã Nghi Quang ra khuyên can.

Khi đến can ngăn ông Thấu, ông Thanh đã bị vị trưởng công an xã dùng súng cao su (công cụ hỗ trợ công an xã) bắn nhiều phát vào ông Thanh, khiến nạn nhân bị thương.

Phát hiện sự việc, nhiều cán bộ xã đã đưa ông Thanh đi cấp cứu tại bệnh viện. Đồng thời báo cho công an huyện biết sự việc, ngay sau đó đưa ông Thấu được mời về công an huyện để làm việc.

Được biết, ông Thấu đã có 7 năm làm công an xã, ông Thanh có 20 năm công tác và giữ chức vụ chủ tịch xã khóa đầu tiên. Trước khi xảy ra sự việc, 2 người không có mâu thuẫn gì nhau.

Hiện sức khỏe của ông Thanh đã ổn định, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra sự việc.