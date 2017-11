Trước khi trở thành công an xã ở địa phương, vị trưởng công an trong vụ dùng súng bắn chủ tịch xã đã từng dính 12 tháng tù treo.

Ông Nguyễn Ngọc Thấu, đã dùng súng bắn đạn cao su bắn vào chủ tịch xã. (ảnh P.T)

Theo thông tin, vào năm 1998, ông Nguyễn Ngọc Thấu (hiện đang là Trưởng công an xã Nghi Quang) đã bị Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc, Nghệ An xử phạt 12 tháng tù treo với tội danh “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo đó, vào ngày 20/10/1998, Tòa án Nhân dân huyện Nghi Lộc, đã mở phiên tòa xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Thấu (SN 1974, trú xã Nghi Quang) về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trước đó, vào chiều 12/9/1998, UBND xã Nghi Quang có tổ chức một cuộc họp. Thay vì đến tham dự cuộc họp, ông Thấu đã gây hấn với lãnh đạo xã rồi chửi bới khiến cuộc họp bị gián đoạn. Khi lực lượng an ninh can ngăn, ông Thấu đã có hành vi chống trả lại. Sau khi được đưa về nhà, ông Thấu vẫn tiếp tục đến xã gây rối, la hét làm cho cuộc họp phải tạm hoãn. Công an xã Nghi Quang đã bắt giữ ông Thấu và giao cho Công an huyện Nghi Lộc xử lý.

Liên quan đến việc dùng súng bắn đạn cao su bắn vào chủ tịch xã mới đây, ngày 10/11 Công an huyện Nghi Lộc đã có thông báo chính thức về vụ việc. nguyên nhân xảy ra vụ việc là do: Sau khi uống rượu buổi trưa, khoảng 15h ngày 9/11, ông Nguyễn Ngọc Thấu, Trưởng công an xã Nghi Quang đã sử dụng công cụ hỗ trợ (súng bắn đạn cao su) được trang bị, gây nổ làm ông Nguyễn Đình Thanh, chủ tịch xã Nghi Quang bị thương.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc, đã thu giữ khẩu súng bắn đạn cao su, đưa ông Nguyễn Ngọc Thấu về trụ sở công an huyện để điều tra.

Được biết, ông Thấu đã có 7 năm làm công an xã, ông Thanh có 20 năm công tác và giữ chức vụ chủ tịch xã khóa đầu tiên. Trước khi xảy ra sự việc, 2 người không có mâu thuẫn gì nhau.

Cơ quan chức năng, đang tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc trên.