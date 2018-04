Vụ bố vung dao chém con gái: Nghi phạm từng đánh vợ, bắt con nhịn ăn

Thứ Ba, ngày 03/04/2018 19:00 PM (GMT+7)

Trước khi chém con gái nhập viện, Quỳnh từng bị công an xử phạt vì đánh vợ và con gái. Nam nghi phạm thậm chí còn từng bắt con gái nhịn ăn.

Hiện trường nơi Quỳnh chém con gái trọng thương.

Ngày 3/4, Công an huyện Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ) đang củng cố hồ sơ khởi tố Hoàng Văn Quỳnh (SN 1973, trú tại xã Sơn Nga, huyện Cẩm Khê) về hành vi cố ý gây thương tích.

Quỳnh là đối tượng sử dụng dao chém con gái ruột tên Linh (SN 2004, học sinh lớp 9) nhập viện cấp cứu.

Một cán bộ điều tra cho biết, quá trình bị công an tạm giữ để điều tra, Quỳnh tỏ ra hối hận về hành vi đã gây ra với con gái.

Lãnh đạo Công an xã Sơn Nga cho biết, Quỳnh không có nghề nghiệp, thi thoảng đi làm phụ hồ ở xã. Trước khi ly hôn, Quỳnh và chị Hoa (mẹ cháu Linh) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

“Có những hôm 1-2 giờ đêm H còn báo công an vì bị chồng đánh. Nhưng sau đó lại rút đơn. Công an xã từng xử phạt Quỳnh về hành vi đánh vợ. Sau khi ly hôn, cháu Linh ở với mẹ, cậu con trai tên Luân ở với Quỳnh.

Tuy nhiên, hại vợ chồng không phân chia tài sản, vẫn ở chung một nhà. Chị H xuống Hà Nội làm việc. Quỳnh ở nhà thường xuyên ngược đãi cháu Linh.

Trước Tết Nguyên Đán vừa qua, Quỳnh bắt cháu Linh nhịn ăn, đánh cháu bị thương ở chân nên Công an xã xử phạt hành chính với Quỳnh vì hành vi ngược đãi con”, lãnh đạo Công an xã Sơn Nga thông tin.

Trước đó, lãnh đạo Công an xã Sơn Nga cho biết, chiều 28/3, sau khi uống rượu về, Quỳnh thấy Linh và Luân ngồi xem ti vi và sử dụng điện thoại không nấu cơm nên Quỳnh quát mắng 2 con.

Thấy con gái không nói gì, vẫn sử dụng điện thoại, Quỳnh tiếp tục quát mắng, dọa chém con. Nghe con gái nói lời thách thức, Quỳnh túm tóc con gái kéo ra khỏi giường rồi hét lên "tao chặt đầu mày" rồi vung dao nhằm cổ con gái chém. Linh đưa tay đỡ nên bị thương ở tay nhưng cô bé vẫn bị bố chém vào vai gáy và vùng lưng. Sau khi Linh và Luân cùng van xin, Quỳnh dừng tay.

Sau đó, Quỳnh sợ công an bắt nên lấy dao tự sát nhưng Luân can ngăn kịp thời. "Quỳnh dặn Luân, khi công an tới không được khai bố chém chị Linh rồi bỏ trốn. Cháu Luân ban đầu không nói nhưng tới sáng hôm sau (29/3) thì đã khai ra sự thật.

Còn Quỳnh, tới 23 giờ đêm 28/3 đã về nhà. Thấy công an, Quỳnh tự động đưa tay bảo các anh bắt tôi đi và nói “con nào lại cãi bố"", lãnh đạo Công an xã Sơn Nga nhớ lại.

Theo lãnh đạo Công an xã Sơn Nga, hành vi chém con gái của Quỳnh rất dã man khi cháu Linh bị thương ở tay, vai gáy và lưng.

“Cháu nhập viện lúc 8h30 và phải trải qua ca phẩu thuật kéo dài tới 3h sáng hôm sau. May mắn sức khỏe cháu đã ổn định hơn”, lãnh đạo Công an xã Sơn Nga nói.