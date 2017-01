Vụ bố ép con uống thuốc diệt cỏ: “Nghĩ đến con, đêm nào tôi cũng khóc”

Do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, Ngô Văn Phú (SN 1990) đã nhẫn tâm pha thuốc diệt cỏ vào nước đường ép con gái uống khiến cháu bé tử vong. Hiện người cha đã bị bắt giữ, nhưng nỗi đau ấy vẫn day dứt người còn sống.

Cứ nghĩ đến cháu P, chị B lại không cầm được nước mắt. Ảnh: Đức Tùy

Người cha độc ác

Từ ngày con tử vong, chưa đêm nào chị Nguyễn Thị B (25 tuổi, trú tại xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) yên giấc ngủ. Hình ảnh đứa con bé bỏng cứ chập chờn hiện về trong ký ức của người mẹ trẻ. Càng thương con bao nhiêu thì chị càng hận người chồng bội bạc bấy nhiêu. Bởi lẽ, chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, Ngô Văn Phú (SN 1990, chồng chị B) đã nhẫn tâm ép cháu Ngô Thị Thu P (SN 2011, con ruột của Phú) uống thuốc diệt cỏ.

Trong căn nhà lạnh lẽo của những ngày cuối năm khi cái Tết đang cận kề, chị Nguyễn Thị B xót xa: “Từ ngày gia đình xảy ra chuyện đến nay, tôi không muốn sống nữa. Đêm nào ngủ cũng giật mình nhớ cháu, khi tỉnh dậy biết mình đã mất con, tôi lại khóc và đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao anh Phú lại có hành động như vậy. Nếu vợ chồng có giận nhau thì không nên làm khổ con trẻ”.

Sau khi sự việc xảy ra, Phú bị Công an thị xã Đông Triều bắt và di lí lên trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh. Hai con trai Nguyễn Văn N (SN 2013) và Nguyễn Văn G (SN 2014) được chị B gửi về quê ngoại tại Bắc Giang ở tạm. Từ ngày cháu P mất, chị B sống trong tuyệt vọng và tưởng chừng gục ngã. Tuy nhiên, được sự động viên của họ hàng, người thân và anh em bên ngoại, chị dần lấy lại cân bằng trong cuộc sống để tiếp tục đi làm lao động nuôi con. “Nếu như không đi làm thì không có gì để cho ba mẹ con sinh sống, không có tiền cho các con ăn học. Mà đi làm về, nhìn thấy ảnh của con lại thấy nhớ thương và tôi chỉ có biết khóc một mình”, chị B nghẹn ngào.

Tiếp lời con dâu, bà Dương Thị T (mẹ chồng chị B) kể, từ nhỏ Phú rất hiền lành, chịu khó nhưng không hiểu sao càng lớn Phú càng tỏ ra ngang bướng và uống rượu. Nhiều lần, gia đình đã khuyên bảo nhưng Phú không nghe. Thậm chí, có lần uống rượu về, Phú đuổi đánh cả bà T. “Nghĩ lại, tôi vẫn thấy sợ và không hiểu nổi hành động của con trai mình. Có lẽ lúc đó Phú không làm chủ được hành động của bản thân vì bức xúc chuyện gì đó. Tuy nhiên, nếu có tức giận thì cũng không được làm chuyện tày trời như thế”, bà T cho biết.

Cũng theo lời kể của bà T, sau khi lập gia đình, bà cho vợ chồng Phú mảnh đất liền kề để hai vợ chồng xây căn nhà ở tạm. Cùng thời điểm này, Phú đi học nghề mỏ và chính từ đây, Phú hay chơi bời, dẫn đến nợ nần. Vì gia đình đông con, kinh tế khó khăn cho nên chị B đành gửi con ở nhà để sang tỉnh Hải Dương làm công nhân.

Nỗi đau không nguôi

Gạt những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ, chị B bật khóc khi nhớ về người con gái xấu số của mình. Chị kể, cháu P luôn ngoan ngoãn, học giỏi và vâng lời cha mẹ. Biết gia đình khó khăn nên mỗi khi vào đầu năm học mới, đặc biệt là đến Tết, cháu P không dám đòi bố mẹ mua quần áo hay đồ chơi. Tuy nhiên, dù cuộc sống khốn khó nhưng chưa khi nào chị B phải để các con của mình thiếu thốn. Bây giờ cháu P không còn nữa nhưng mọi thói quen của con gái mình, chị B không bao giờ có thể quên được.

Chị B cho biết: “Những lần bị chồng đánh, tôi chỉ mong bỏ luôn nhưng cứ nghĩ đến các con nhỏ thì tôi lại gắng gượng chịu đựng và mong chồng sớm tỉnh ngộ. Giá như hôm đó, tôi không mủi lòng nghe chồng đến xin lỗi và cho cháu P về nhà thì đâu ra nông nỗi này. Khổ thân con bé quá”.

Thời gian này năm ngoái, chị đang chuẩn bị tiền để mua sắm Tết cho các con, từ bộ quần áo đến đồ chơi. Vậy mà năm nay, cháu P không còn nữa khiến chị càng thêm đau nhói. Dù bà T không nói ra nhưng chị B hiểu mẹ chồng mình cũng đang nén nỗi đau để tiếp tục công việc làm gạch thuê ở gần nhà. “Nhiều lúc, cả gia đình nghĩ cũng thương anh ấy, nhưng khi nhớ lại những lúc tôi bị đánh và con gái đã mất thì tôi lại tức giận. Vẫn biết là tình nghĩa vợ chồng, tôi chỉ mong pháp luật giúp anh ấy sớm tỉnh ngộ. Dù sao, chồng tôi tuổi còn trẻ và tương lai vẫn ở phía trước”, chị B nói.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Phạm Văn Quý, Trưởng Công an xã Nguyễn Huệ (thị xã Đông Triều) cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, một số tổ chức đoàn thể và hàng xóm cùng người thân đã đến động viên gia đình chị B. Riêng đối với Phú vẫn đang được giam giữ tại Công an tỉnh Quảng Ninh và vụ án vẫn trong quá trình điều tra.

Do có mâu thuẫn gia đình, Phú đã mua 2 chai thuốc diệt cỏ và 1kg đường trắng hòa vào cốc nước, sau đó đưa cho con gái uống. Khi cháu P vừa uống xong thì bà nội cháu sang nhà phát hiện nên giật ra nhưng đã quá muộn. Thấy cháu có biểu hiện ngộ độc, người thân trong gia đình đã đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Đông Triều cấp cứu. Do nhiễm độc quá nặng, cháu P được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (TP Uông Bí, Quảng Ninh) nhưng cháu đã tử vong. Nhận được tin, Công an thị xã Đông Triều đã xuống hiện trường và bắt giữ Phú để điều tra về hành vi giết người.