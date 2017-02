Vụ bé gái 10 tuổi bị giết: Lời kể kinh hoàng từ nhân chứng

Chủ Nhật, ngày 19/02/2017 09:00 AM (GMT+7)

Nghi can Lên tại cơ quan công an (Ảnh: C.A)

Ngày 19.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ Phạm Văn Lên (18 tuổi, ngụ ấp Bang Chang, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) để điều tra về hành vi “giết người và hiếp dâm trẻ em”. Nam sinh đang học lớp 12 này đã ra tay hãm hại, giết bé P.T.Y.N (10 tuổi, ngụ ấp Xẻo Tràm, xã Trà Côn) vào chiều 17.2.

Theo điều tra ban đầu, tối 17.2, người dân phát hiện thi thể bé N. nằm dưới mương nước trong vườn măng cụt nên trình báo công an.

Nhận tin báo, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng Công an huyện Trà Ôn khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy, bé N. bị giết, thi thể giấu dưới mương nước để phi tang, vùng kín bị xâm hại.

Công an nhận định đây là vụ án hiếp dâm, giết người nên đã truy xét hung thủ.

Qua sàng lọc, công an xác định Lên là nghi can chính trong vụ án nên mời về trụ sở làm việc. Làm việc với Công an, Lên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Lên khai, chiều 17/2, thấy bé N. đi học về ngang nên nảy sinh ý định hiếp dâm. Lên kéo nạn nhân vào vườn măng cụt, rồi dùng tay bóp cổ và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi gây án, Lên kéo bé N. đến gần mương nước và dìm xác nạn nhân xuống đó rồi bỏ về nhà.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án

Vụ án xảy ra khiến làng quê vốn yên bình xã Trà Côn rúng động. Theo người dân, Lên là học sinh lớp 12, nam sinh này tính tình hiền lành, thường phụ giúp gia đình.

“Lên rất hiền, thường đi hái rau, bắt ốc rồi đạp xe ra chợ bán phụ giúp gia đình. Vì vậy, khi nghe tin nó làm chuyện động trời đó người dân trong ấp ai cũng bất ngờ”, Nguyễn Tùng Phú - Trưởng ấp Bang Chang (xã Trà Côn) cho biết.

Còn bà Hồ Thị Hằng (60 tuổi) – nhà cách hiện trường vụ án khoảng 200m cho biết, Lên thường ghé quán bà uống nước. Theo bà Hằng, nam sinh này thường “cúp học” để đi chơi. Chiều hôm xảy ra vụ án, Lên ghé quán nước của bà uống rồi đi ra con đường nhỏ bên cạnh ngồi.

“Nó ngồi đó rất lâu, mà con đường đó cũng dẫn về nhà của bé N., do bận việc buôn bán nên tôi không để ý nó ngồi đó làm gì. Hơn 5h chiều, Lên đi vào nhà tôi trong tình trạng cởi trần, quần ướt sũng, xin cho giặt nhờ chiếc áo trắng dính đầy bùn đất. Thấy lạ nên tôi hỏi “mày đánh nhau với ai hả”, nó trả lời không có, rồi giặt áo, sau đó đạp xe về nhà”, bà Hằng kể lại.

Đến tối, khi vụ việc được người dân phát hiện, bà Hằng chợt nhớ ra những tình tiết trên nên trình báo công an.

Bà Hằng kể lại vụ việc

Từ khi vụ việc xảy ra, rất đông hàng xóm, bạn bè, thầy cô đến gia đình em N. để chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân. Do nỗi đau mất con quá lớn nên cha, mẹ của bé gái này như người mất hồn, đôi mắt đỏ hoe.

Theo người dân, bé N. là con út trong gia đình có 4 anh chị em. N đang học lớp 4, rất ngoan ngoãn, lễ phép lại học giỏi nên mọi người ai cũng quý mến.

Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc.