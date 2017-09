Vụ bắn 3 người đi xe taxi bị thương: Nghi phạm khai gì?

Hai đối tượng Hảo và Sơn.

Ngày 2.9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Nguyễn Khắc Hảo (SN 1982) và Lê Bá Sơn (SN 1991, cùng ở TP.Thanh Hóa), hai nghi phạm tham gia vụ nổ súng bắn 3 người đi xe taxi bị thương đã ra cơ quan điều tra đầu thú.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 15h ngày 31.8, tại địa bàn xã Hoàng Sơn xảy ra vụ việc, một số đối tượng sử dụng xe ô tô Ford Everest đuổi theo một xe taxi 4 chỗsau đó dùng súng bắn đạn hoa cải bắn 2 phát vào phía sau xe taxi làm 3 người trên xe bị thương.

Các nạn nhân được xác định là Cao Đình Việt (SN 1976), Lê Trọng Anh (SN 1994) và Nguyễn Huy Hải (1989), cùng trú ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Tang vật cơ quan điều tra thu giữ.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Nông Cống và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa xác định được các đối tượng liên quan. Sau khi cơ quan điều tra tuyên tuyền, vận động Hảo và Sơn đã ra đầu thú và giao nộp hung khí gây án là hai khẩu súng tự chế.

Tại cơ quan điều tra, Hảo và Sơn bước đầu khai nhận: Trưa ngày 31.8, hai đối tượng mang theo 2 khẩu súng tự chế để đi huyện Như Thanh (tỉnh Thanh Hóa) săn bắn. Hảo và Sơn sau đó đã rủ thêm 3 đối tượng khác cùng đi xe.

Khi cả nhóm di chuyển đến địa bàn xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống thì Hảo phát hiện trên chiếc xe taxi 4 chỗ có người mâu thuẫn với mình trước đây, đó là Cao Đình Việt.

Sau đó, Hảo đã yêu cầu Việt xuống để nói chuyện nhưng Việt nhất định không xuống. Lập tức Hảo cùng đồng bọn đã dùng súng săn bắn vào xe taxi khiến 3 người trong xe bị thương trong đó có Việt.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết, nguyên nhân dẫn tới vụ việc là do mâu thuẫn làm ăn giữa các nhóm đối tượng. Công an tỉnh Thanh Hóa đang truy bắt các đối tượng gây án để xử lý theo quy định.