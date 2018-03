Vụ 2 cô gái bị đổ xăng đốt: Lời khai của gã bạn trai tàn độc

Thứ Sáu, ngày 30/03/2018 09:30 AM (GMT+7)

Trong lúc cãi nhau, Định đổ xăng lên người bạn gái tên H và một cô gái khác rồi châm lửa đốt khiến 2 cô gái bị bỏng nặng.

Định (ảnh nhỏ) nhẫn tâm đổ xăng đốt cả 2 cô gái, trong đó có một người là bạn gái mình.

Ngày 30/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Dương Tiến Định (tên gọi khác Định Trọc, SN 1982, trú tại phường Khai Quang, TP.Vĩnh Yên) để điều tra về hành vi giết người.

Định là nghi phạm đổ xăng đốt chị H (23 tuổi, ở huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) và chị M (20 tuổi, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội) làm hai nạn nhân bị bỏng nặng.

Theo cơ quan điều tra, chiều 20/3, Công an TP.Vĩnh Yên và Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo, khoảng 13h cùng ngày, tại khu trọ thuộc phường Liên Bảo, TP.Vĩnh Yên, chị M và chị H bị cháy dẫn tới bỏng nặng. Chị H bị bỏng 95% cơ thể, còn M bị bỏng 65%, cả hai rơi vào trạng thái hôn mê và được người thân đưa đi cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia.

Nhận được tin, đại tá Phạm Văn Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chỉ đạo Phòng PC45 phối hợp với các đơn vị chức năng vào cuộc điều tra.

Cơ quan điều tra xác định, chị M và chị H bị tẩm xăng đốt nên khởi tố vụ án giết người. Bạn trai của chị H là Dương Tiến Định chính là nghi phạm gây ra vụ phóng hỏa.

Một số nhân chứng cho biết, thỉnh thoảng Định lui tới phòng trọ của chị H chơi và trước thời điểm chị H và chị M bị cháy họ nhìn thấy Định vào khu trọ.

Ngày 26/3, Phòng PC45 Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt giữ đối với Dương Tiến Định về hành vi giết người. Nam nghi phạm bị Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ khi đang lẩn trốn ở TP.Vĩnh Yên. Thời điểm bắt Định, cảnh sát thu giữ tại nơi đối tượng lẩn trốn 2gram ma túy.

Tại cơ quan công an, Định khai nhận, khoảng 4h ngày 20/3, Định đến phòng trọ của chị H nhưng bạn gái không có nhà. Định gọi điện thoại, nhắn tin nhiều lần bảo bạn gái về nhưng mãi không thấy nên đối tượng bực tức.

Sau khi sử dụng ma túy đá, Định gọi điện thoại nhờ một người bạn mua hộ một chai xăng khoảng 1,5L.

Trưa cùng ngày, chị H và chị M về phòng trọ thì xảy ra cãi nhau với Định. Trong lúc to tiếng, Định bất ngờ dùng chai xăng đổ lên người bạn gái và chị M rồi bật lửa đốt trước khi mở cửa bỏ trốn.

Dù được đưa đi cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia nhưng do tiên lượng xấu, gia đình H đã xin về nhà tại xã Tam Quan để chăm sóc, còn M hiện đang được các bác sĩ chăm sóc, điều trị.